Segob acompaña el regreso de familias desplazadas de sus comunidades en la Montaña de Guerrero

Familias desplazadas en Guerrero

Como parte del Plan Maestro para regresar la paz en la Montaña Alta y Baja, Guerrero, 17 familias de Tula, municipio de Chilapa, retornaron a sus viviendas con el acompañamiento de autoridades federales y estatales.

Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, señaló que la seguridad y tranquilidad de las familias de esta región son una prioridad para el Gobierno de México, por lo que se mantiene una presencia permanente en coordinación con las autoridades de Guerrero.

De acuerdo con lo informado, la mayoría de las familias que habían salido de sus comunidades ya regresó a sus hogares y actualmente no se registran nuevos desplazamientos.

Regreso acompañado

Para facilitar el retorno de las familias de Tula, las autoridades realizaron trabajos de limpieza y rehabilitación de las viviendas, además de restablecer servicios básicos y recuperar espacios de la localidad.

Las familias también recibieron enseres para sus hogares y orientación para acceder a programas de bienestar, con el objetivo de apoyar su regreso y mejorar sus condiciones de vida.

Estas acciones forman parte de una estrategia que busca no solamente atender las consecuencias de la violencia, sino también las condiciones que pueden generarla, por lo que el Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero se desarrolla en 19 comunidades de cuatro municipios.

La estrategia contempla acciones en distintos ámbitos, entre ellos educación, salud, vivienda, caminos, empleo y bienestar, mientras continúa la presencia de las instituciones en el territorio.

Medina explicó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, participan de manera coordinada la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, 17 dependencias federales más y el gobierno del estado de Guerrero.

A este despliegue se suma la presencia permanente de elementos de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para mantener las condiciones de seguridad en las comunidades.

#SEGOBInforma 📢

Recuperan condiciones de seguridad y paz las familias de la Montaña de Guerrero que regresan a sus comunidades



Comunicado: 📄 https://t.co/PA3yt2G18s#ConstruyendoLaPaz 🕊️ pic.twitter.com/1QNs124kYW — Gobernación (@SEGOB_mx) August 15, 2026

Compromiso

El funcionario aseguró que el Gobierno de México mantendrá su presencia en la Montaña el tiempo que sea necesario para consolidar la seguridad, garantizar los derechos de las familias y avanzar en la construcción de condiciones de bienestar.

Por ahora, el regreso de las familias a sus comunidades y la ausencia de nuevos desplazamientos son parte de los resultados reportados dentro de esta estrategia.

La intención, señaló Medina, es que las comunidades de la Montaña Alta y Baja de Guerrero sepan que no están solas y que el acompañamiento institucional continuará hasta consolidar una paz duradera.