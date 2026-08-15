Sheinbaum celebra que Jóvenes Construyendo el Futuro suma 3.6 millones de beneficiarios

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con jóvenes de Ciudad Victoria, Tamaulipas

Más de 3.6 millones de jóvenes han formado parte de Jóvenes Construyendo el Futuro desde la puesta en marcha del programa, que ofrece capacitación laboral durante un año, un apoyo mensual de 9 mil 582 pesos y seguridad social mediante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante la entrega de apoyos en Ciudad Victoria, Tamaulipas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró el logro de beneficiarios y recordó que el objetivo del programa es facilitar a las y los jóvenes su incorporación al mercado laboral y generar condiciones para que puedan permanecer en los centros de trabajo donde realizan su capacitación.

“Ya conocen el objetivo, es dar recursos, apoyo para que puedan tener un año de empleo. El apoyo se le da al joven, a la joven, pero también a la empresa y el objetivo es que se queden trabajando en el lugar donde se les dio la oportunidad”, señaló.

La mandataria afirmó que una parte importante de los jóvenes que participan en el programa consigue empleo al concluir su capacitación, ya sea en el mismo sitio donde realizó su formación o en otro lugar, gracias a la experiencia adquirida durante el año.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, reconoció a las y los jóvenes del estado y destacó su participación en ámbitos como el deporte y el conocimiento, con representantes que han competido en eventos nacionales e internacionales.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños, confirmó que son 3.6 millones de jóvenes los que han sido beneficiarios de este programa.

El funcionario detalló que el esquema busca que los participantes adquieran experiencia y habilidades que les permitan incorporarse al mercado laboral, particularmente quienes no estudian ni cuentan con un empleo al momento de ingresar al programa.

Ante cientos de jóvenes, Sheinbaum sostuvo que una de las prioridades de su administración es ampliar el acceso de las y los jóvenes a derechos como educación, salud y empleo digno, mediante la construcción y ampliación de infraestructura pública y programas sociales.

“La gran mayoría de los jóvenes que entran al programa consiguen empleo, ya sea que se quedan en el lugar donde están haciendo su trabajo gracias al programa o les da la experiencia de un año para poder conseguir empleo en otro sitio”, dijo.

La presidenta también afirmó que los gobiernos tienen que abrir los derechos del pueblo de México y en particular de las y los jóvenes.

“Por eso decimos que el México de los derechos y no de los privilegios se está recuperando, estamos construyendo un México distinto”, agregó.

Durante el evento, algunos beneficiarios del programa compartieron sus experiencias y destacaron que el apoyo económico y la capacitación les han permitido adquirir experiencia laboral, contribuir a la economía familiar y, en algunos casos, incorporarse posteriormente a un empleo formal.

Lesslie Brisseidy Quistian Ovalle señaló que el programa le permitió contar con un ingreso durante su embarazo, mientras que Ángel Amizadai Álvarez Vázquez destacó que el esquema considera las distintas circunstancias que enfrentan las y los jóvenes.

Alexia Carolina Banda Aguilar resaltó la posibilidad de adquirir experiencia laboral; Esly Sarid Luna Rubio señaló que la capacitación le permitió apoyar económicamente a sus padres, y Kevin Owen Balboa Beltrán relató que consiguió empleo en el mismo sitio donde realizó su capacitación.