Investigación de la Profepa y Conagua descarta responsabilidad por mortandad de peces en el Río Limón

Se está llevando a cabo una búsqueda exhaustiva en los alrededores del cauce del río Limón para identificar otras posibles fuentes de contaminación

Luego de la inspecciones realizadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en las orillas del río Limón, en la localidad de Punta Limón, municipio de Ignacio de la Llave, Veracruz, relativas a la investigación de mortandad de peces presuntamente por responsabilidad de una empresa alcohorera, se determinó que no se identificaron evidencias de descargas de aguas residuales.

Ambas dependencias se coordinaron para visitar la empresa alcoholera señalada por los pescadores como una posible fuente de contaminación; ambas dependencias se coordinaron para visitar la empresa alcoholera señalada por los pescadores como una posible fuente de contaminación.

De acuerdo a lo anterior se encontró que las empresa se encuentra sin operaciones desde hace varios meses y, durante la inspección realizada por las autoridades, no se identificaron evidencias de descargas de aguas residuales ni de actividad operativa en las instalaciones.

Sin embargo, personal de la Profepa realizará nuevas visitas de inspección en la zona, atenderá información proporcionada por los pescadores y fortalecerá las investigaciones.

Adicionalmente, se está llevando a cabo una búsqueda exhaustiva en los alrededores del cauce del río Limón para identificar otras posibles fuentes de contaminación que deban ser inspeccionadas.