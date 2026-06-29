Michoacán: cerrada competencia

A un año de la elección para gobernador de Michoacán, se avizora una disputa política muy cerrada a tercios, así lo muestra la encuesta realizada por Crónica durante este mes de junio. En un careo, Grecia Quiroz aventaja ligeramente en las preferencias como opción independiente con 28 por ciento, seguida de Raúl Morón abanderando a Morena con 23 por ciento y de Alfonso Martínez del PAN con 22 por ciento.

Encuesta Michoacán

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Si la elección constitucional se perfila cerrada, la lucha por la candidatura dentro de Morena se advierte más férrea entre los dos punteros. Del total de la muestra, el 20 por ciento de los entrevistados dijeron identificarse como morenistas; de ellos, el 33 por ciento prefieren como candidato a Carlos Torres y el 27 por ciento a Raúl Morón. Sin embargo, en los careos que se pusieron a consideración de los electores michoacanos, ambos aspirantes alcanzan 23 por ciento de las preferencias con Morena.

En el PAN la figura de Alfonso Martínez Alcázar supera en la carrera por la candidatura a los expresidentes de ese partido a nivel nacional, tanto a Marko Cortés como a Germán Martínez Cázares; ambos con saldo negativo en las opiniones de los electores.

El sondeo hace notar el desgaste de Morena como gobierno, al no poder aliviar problemas graves: 67 por ciento de los entrevistados dijo que el principal problema del estado es la violencia, la inseguridad y el crimen organizado.

El 29 por ciento prefiere que siga gobernador Morena, en tanto que el 58 por ciento dice “que gobierne otro partido”.

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Si bien es cierto que Morena alcanza el mayor porcentaje de preferencia partidista con 25 puntos, también es cierto que el 45 por ciento de los ciudadanos sostuvo que “nunca votaría por Morena”. En contraste, emerge con fuerza el llamado Movimiento del Sombrero que registra 59 por ciento de opinión positiva y solo un 20 por ciento de opinión negativa. Además, Grecia Quiroz liderea sustancialmente en opiniones personales positivas. A un año la contienda se proyecta una elección de pronósticos reservados.

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*El autor es el coordinador de encuestas de La Crónica de Hoy

Nota metodológica: Metodología: se levantaron 446 encuestas vía telefónica del 13 al 18 de junio de 2026, dirigida a personas que dijeron contar con su credencia de elector en el estado de Michoacán. La muestra se generó a partir de números telefónicos aleatorios fijos y móviles. Con un nivel de confianza del 95 por ciento, se estima un margen de error de +/-4.6%. La encuesta fue elaborada para el periódico La Crónica de Hoy. Responsable: Carlos Olivares Plata.