CURP Biométrica 2026: requisitos, documentos y cómo realizar el trámite paso a paso en México

La CURP Biométrica comenzó a implementarse en México como parte de la modernización del sistema nacional de identidad. Este nuevo documento incorpora información biométrica del ciudadano con el objetivo de fortalecer la identificación de las personas, agilizar diversos trámites y brindar mayor seguridad frente al robo o suplantación de identidad.

Si todavía tienes dudas sobre cómo tramitar la CURP Biométrica, qué documentos debes presentar o qué información personal será recopilada, aquí te explicamos todo lo que necesitas saber.

¿Qué es la CURP Biométrica?

La CURP Biométrica es una versión actualizada de la Clave Única de Registro de Población que, además de los datos tradicionales, incorpora elementos físicos únicos de cada persona para reforzar su identidad.

Estos datos permiten contar con un mecanismo de identificación más robusto, el cual será utilizado en distintos procedimientos gubernamentales y administrativos conforme avance su implementación en el país.

¿Qué documentos necesitas para tramitar la CURP Biométrica?

El trámite es gratuito y debe realizarse de manera presencial en los módulos autorizados. Para iniciar el proceso es necesario presentar la siguiente documentación:

Acta de nacimiento

CURP tradicional verificada por RENAPO

INE o pasaporte

Comprobante de domicilio reciente

Correo electrónico

En el caso de menores de edad, deberán acudir acompañados por su madre, padre o tutor legal, quien también tendrá que presentar una identificación oficial vigente.

¿Cómo se realiza el trámite de la CURP Biométrica?

El procedimiento es relativamente rápido y se lleva a cabo directamente en el módulo donde personal autorizado captura la información biométrica del solicitante.

Durante la cita se realiza:

Captura de fotografía

Registro de huellas dactilares

Escaneo del iris

Firma electrónica

El proceso suele tomar alrededor de 15 a 20 minutos, dependiendo del módulo y de la afluencia de personas.

¿Dónde se puede tramitar la CURP Biométrica?

La implementación se realiza de manera gradual en diferentes entidades del país. El trámite únicamente puede efectuarse en módulos autorizados por RENAPO y oficinas habilitadas, donde se lleva a cabo la captura de los datos biométricos.

Conforme avance el programa, se espera que más oficinas sean incorporadas para ampliar la cobertura nacional.

¿Para qué servirá la CURP Biométrica?

La incorporación de datos biométricos busca ofrecer una identificación más segura y confiable para realizar diversos procedimientos tanto en instituciones públicas como privadas.

Entre sus principales objetivos destacan:

Reducir el riesgo de robo de identidad.

Facilitar la validación de la identidad de los ciudadanos.

Agilizar trámites gubernamentales.

Fortalecer los mecanismos de identificación oficiales.

Las autoridades han señalado que esta herramienta formará parte del proceso de modernización de los sistemas de identidad en México.