Se suma Morena a Sheinbaum: Que FBI aclare participación en detención de Mayo Zambada

La dirigente nacional del Morena, Ariadna Montiel exige a Estados Unidos aclaraciones

La dirigencia nacional de Morena exigió al Gobierno de Estados Unidos esclarecer oficialmente la presunta participación del FBI en el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada, luego de que versiones periodísticas señalaran que la agencia estadounidense habría intervenido en el operativo, contrario a lo que afirmó el entonces embajador de ese país en México, Ken Salazar.

“Desde que sucedió la sustracción de esta persona, México pidió información y hoy conocemos que no es así, pero como no nos regimos por versiones, pedimos la versión del gobierno estadounidense”, afirmó la a presidenta nacional del partido guinda, Ariadna Montiel

La dirigente respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien cuestionó la información proporcionada por el exdiplomático estadounidense y pidió conocer la verdad sobre lo ocurrido.

“Respaldamos la postura de nuestra Presidenta respecto a la exigencia de respuestas sobre el operativo donde el FBI pudo intervenir para llevarse a uno de los capos líder del Cártel de Sinaloa”, estableció

Reprochó que “en ese ese momento”, el embajador Ken Salazar dijo que no había operaciones de agencias extranjeras” por lo cual consideró que toda la relación, “sobre todo en materia de seguridad”, debe realizarse con los mecanismos de cooperación.

“Nosotros lo que queremos es justicia y la verdad. Nos sumamos a la exigencia de respuestas y la verdad por parte de la Presidenta”, recalcó

En conferencia de prensa, la dirigente morenista recordó que se tiene una relación respetuosa con Estados Unidos , en materia de seguridad, y debe estar basada en la ley.

“Toda actuación de un gobierno debe estar motivada para poderse realizar. Es lo que esperamos y seguiremos pidiendo”, señaló

Montiel, afirmó que México tiene derecho a conocer cómo ocurrió el traslado del presunto líder del Cártel de Sinaloa y sostuvo que cualquier actuación de un gobierno extranjero en territorio nacional debe realizarse con autorización y dentro del marco legal.

Recordó que, tras la sustracción de “El Mayo” Zambada, el entonces embajador Ken Salazar aseguró que ninguna agencia de seguridad estadounidense había participado en el operativo.

No obstante, dijo, información periodística reciente apunta a una posible intervención del FBI, por lo que consideró indispensable que el Gobierno de Estados Unidos aclare oficialmente los hechos.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum también puso en duda la versión ofrecida por el exembajador estadounidense sobre el operativo.

La respuesta por parte del embajador Ken Salazar fue que no había habido ninguna participación de ninguna agencia de los Estados Unidos. Sin embargo, en días recientes supimos, a través de una nota periodística, que el FBI se atribuye este operativo. Entonces la primera pregunta es: ¿Quién miente? ¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar?“, cuestionó la mandataria.

Montiel sostuvo que los responsables de actividades delictivas deben enfrentar la justicia, pero subrayó que cualquier acción en materia de seguridad debe realizarse con coordinación entre ambos gobiernos y conforme a la ley.