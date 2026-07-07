Huelga en el Monte de Piedad: ¿Qué avances hay para abrir las sucursales? A nueve meses de la huelga del Nacional Monte de Piedad, conoce cuáles son las últimas actualizaciones (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Continúa la huelga en el Nacional Monte de Piedad en sus más de 300 sucursales, debido a que el Sindicato de Trabajadores y el Patronato no han podido llegar a un acuerdo, mientras que las prendas de los clientes permanecen dentro de las instalaciones sin que puedan ser retiradas.

Tras cumplirse nueve meses desde que el Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad comenzó una huelga en la financiera debido a problemas relacionados con el contrato colectivo, esto es lo que se sabe sobre los avances que ha habido en las negociaciones para resolver el conflicto laboral.

¿Cuál es la situación actual del Monte de Piedad?

De acuerdo con diferentes reportes, las negociaciones entre el Nacional Monte de Piedad y sus trabajadores se reanudaron recientemente; sin embargo, no han podido llegar a un acuerdo entre ambas partes.

Ante esta situación, el secretario general del sindicato, Arturo Zayún González, en un mensaje hacia los trabajadores sindicalizados, les agradeció que continúen resguardando las sucursales del Nacional Monte de Piedad.

No obstante, compartió que la razón por la que no han podido llegar a un acuerdo que culmine en la finalización de la huelga que ha durado nueve meses es debido a que no han podido determinar una resolución que satisfaga todas las demandas.

“No hemos encontrado el punto de acuerdo que dé solución a todos y cada uno de los planteamientos que el sindicato ha presentado para restablecer los derechos de los trabajadores”, señaló el secretario general del sindicato.

Por su parte, el último comunicado del Nacional Monte de Piedad sobre la huelga que mantienen sus trabajadores es del 11 de mayo, en donde reconoce la disposición del sindicato para analizar las propuestas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para la resolución del conflicto laboral.

Asimismo, ratificaron su “apertura y buena fe” para procurar un equilibrio entre los intereses de los trabajadores, la viabilidad institucional y el impacto social en los mexicanos.

Por otra parte, el Nacional Monte de Piedad, desde que inició la huelga de trabajadores, ha permanecido activo en sus redes sociales, donde constantemente resuelve dudas de los clientes.

¿Hay sucursales abiertas del Nacional Monte de Piedad?

Debido a la huelga en el Nacional Monte de Piedad por parte de los trabajadores, que ha mantenido por nueve meses cerradas las 302 sucursales de esta financiera, actualmente no existe ninguna tienda abierta.

¿Hasta cuándo van a abrir el Monte de Piedad?

A pesar de que continúan las negociaciones entre el Monte de Piedad y sus trabajadores, aún no se ha podido establecer una fecha para la reapertura de las sucursales que se mantienen cerradas desde el 1 de octubre de 2025.

Por lo que, para conocer cuándo se va a abrir el Monte de Piedad, deberás permanecer al pendiente de los medios oficiales de la financiera.