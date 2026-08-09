Exige Morena al PAN no poner “las manos al fuego” por los suyos antes de resolución judicial

El ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, (Chris Noyola Martínez )

La dirigencia nacional de Morena aseguró que la detención de Guadalupe “N”, apoderada legal de la empresa Ingemar, vinculada a Ernesto Ruffo Appel, acusado de presunto huachicol de hidrocarburos, debilita el discurso de la “persecución política” que acusa el PAN y la oposición contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El partido guinda encabezado por Ariadna Montiel emplazó al PAN a explicar por qué, frente a una investigación de esta magnitud, su primera reacción fue defender a Ruffo Appel, “aun cuando desde sus propias filas había voces que lo acusaban por vínculos con el crimen organizado”.

Ello en alusión a los señalamientos que hizo en 2017, el ex presidente Felipe Calderón quien acusó públicamente a Ruffo Appel de haber entregado Baja California al cártel de Los Arellano Félix durante su gestión como gobernador de esa entidad.

Este fin de semana, la FGR anunció la detención de Guadalupe “N”, apoderada legal de la empresa Ingemar, vinculada a Ernesto Ruffo Appel con lo que suma un total de nueve personas arrestadas por su presunta vinculación en una red de contrabando de combustibles e hidrocarburos (“huachicol fiscal”) atribuida al exgobernador de Baja California.

La dirigencia morenista recalcó que el PAN “deberían haber aprendido la lección” pues recordó que durante sus gobiernos, Genaro García Luna llegó a encabezar la seguridad pública del país y hoy está condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, en específico por el vínculo con el Cártel de Sinaloa.

“Después de esa experiencia, lo mínimo sería para el PAN no volver a descalificar investigaciones ni poner las manos al fuego por los suyos antes de que la justicia determine responsabilidades”, aseveró

El partido guinda recalcó que México ya pagó demasiado caro que las lealtades políticas estuvieran por encima de las instituciones.

“Que la Fiscalía investigue y que los jueces decidan, nadie ni nada por encima de la ley”, estableció