SAT responde a señalamientos de empresas de EU y defiende cambios en sus auditorías

SAT auditorías fiscales

Luego de los señalamientos contenidos en una carta del National Foreign Trade Council (NFTC) sobre las prácticas fiscales en distintos países, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) respondió a los cuestionamientos relacionados con México y aseguró que durante 2026 ha realizado cambios para dar mayor certeza jurídica a los contribuyentes.

La respuesta se da después de la publicación de la nota titulada “Denuncian empresas de EU acoso del SAT”, ante la cual el organismo recordó que, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha emitido comunicados y acuerdos desde octubre de 2025 y durante 2026 para modificar la forma en que se realizan las revisiones fiscales.

Entre los cambios señalados está que actualmente se realiza una sola auditoría por contribuyente y que, durante las revisiones, se solicita una muestra de las partidas sujetas a análisis, en lugar de requerir el 100 por ciento de la información.

Además, el SAT aseguró que durante 2026 no se han abierto nuevas auditorías a contribuyentes que ya tienen algún proceso en curso, con el objetivo de evitar revisiones simultáneas.

Enfocada en actividades de alto riesgo

El organismo también señaló que sus revisiones se han concentrado en actividades consideradas de alto riesgo, entre ellas las conocidas coloquialmente como “factureras” o “nomineras”.

A la par, aseguró que se ha reforzado la comunicación con contribuyentes, embajadas, cámaras y asociaciones empresariales para atender sus solicitudes y dar seguimiento a cada caso hasta su conclusión.

Otro de los cambios mencionados está relacionado con las devoluciones. De acuerdo con el SAT, el plazo de resolución se redujo 25 por ciento, al pasar de los 40 días previstos en la ley a menos de 30 días para las devoluciones procedentes.

También afirmó que existe uniformidad en los criterios de revisión, sin aplicar cambios de manera retroactiva, incluidos los relacionados con IVA e ISR, así como sus respectivas devoluciones y deducciones.

El organismo agregó que se han impulsado correcciones tempranas como alternativa a la determinación de créditos fiscales.

SAT responde a los seis señalamientos

Respecto a los seis puntos planteados en la carta del NFTC, el SAT rechazó que exista una reinterpretación retroactiva de las reglas del IVA. Explicó que las revisiones buscan determinar si procede o no el acreditamiento y que se respetan las resoluciones de los órganos jurisdiccionales.

Sobre las deducciones de ISR por pagos a partes relacionadas, el organismo señaló que respeta los compromisos establecidos en los Tratados para Evitar la Doble Tributación. También indicó que trabaja con autoridades de otros países para resolver casos relacionados con precios de transferencia y evitar riesgos de doble tributación.

En cuanto al señalamiento de que existe un esquema de “pagar para poder impugnar”, el SAT destacó una reforma publicada el 9 de abril de 2026 al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación. Con ella, aseguró, se eliminó la obligación de garantizar los créditos fiscales mediante billete de depósito como primera y principal opción, con el propósito de evitar afectaciones a la liquidez de las empresas que recurran a medios de defensa.

Plataformas, precios de transferencia y comercio electrónico

Sobre el artículo 30-B, relacionado con el acceso a información en tiempo real de las plataformas, el SAT sostuvo que es la autoridad encargada de realizar la fiscalización en tiempo real, siempre bajo el secreto fiscal y respetando los derechos de los contribuyentes.

El organismo añadió que el mecanismo previsto en dicho artículo permite revisar información sin que esto represente un acto de molestia adicional para las empresas.

En materia de Acuerdos Anticipados de Precios (APAs), el SAT señaló que estos mecanismos son importantes para dar certeza a las empresas en materia de precios de transferencia. Por ello, afirmó que ha fortalecido el procedimiento mediante contacto directo con las compañías y trabajo conjunto con la autoridad competente de Estados Unidos para reducir el inventario de casos.

Finalmente, respecto a las retenciones fiscales en marketplaces, el SAT explicó que estas medidas fueron incorporadas ante el crecimiento del comercio electrónico y con el objetivo de reducir la evasión fiscal.

El organismo sostuvo que no se trata de un cambio de criterio, sino de acciones encaminadas a garantizar el pago de impuestos y fortalecer el control de la evasión fiscal.