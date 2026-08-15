Sheinbaum y Américo Villarreal inauguran nuevo Hospital General del ISSSTE en Tampico

Hospital General del ISSSTE en Tampico

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, inauguraron el nuevo Hospital General del ISSSTE en Tampico, durante el segundo día de la gira de trabajo de la mandataria por el estado. La nueva unidad sustituirá al antiguo hospital y comenzará a operar por etapas, con una primera fase que contempla consulta externa en 35 especialidades, farmacia, mecanoterapia, medicina física y otros servicios.

Durante el acto, Sheinbaum afirmó que la honestidad para gobernar, el amor al pueblo, la defensa de la soberanía nacional y el servicio a la gente son convicciones que distinguen a los gobiernos de la Cuarta Transformación. Señaló que ejercer una responsabilidad pública implica dedicarse “en cuerpo y alma” al bienestar de la población.

Mayor capacidad

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, explicó que la operación del nuevo Hospital General será gradual. La unidad contará con 150 camas censables, frente a las 103 del antiguo hospital, y tendrá 250 camas en total. También aumentará de 20 a 37 consultorios y dispondrá de una farmacia con una superficie diez veces mayor que la anterior.

El inmueble incorporará además servicios que no tenía la antigua unidad, entre ellos hemodinamia, resonancia magnética, diálisis peritoneal, hidroterapia, medicina física y audiometría, así como alrededor de 20 servicios médicos adicionales.

Por su parte, el secretario de Salud federal, David Kershenobich, destacó que el hospital cuenta con infraestructura y tecnología para ofrecer atención integral, con mejores condiciones de calidad y seguridad para los derechohabientes.

La salud pública es un derecho

La Presidenta enmarcó la inauguración en la estrategia de su gobierno para recuperar y fortalecer el sistema público de salud. Señaló que durante décadas la infraestructura hospitalaria no creció al mismo ritmo que la población y el número de derechohabientes.

Sheinbaum sostuvo que el acceso a los servicios médicos debe entenderse como un derecho y no como una mercancía o un privilegio condicionado por la capacidad económica de las personas.

“Que el acceso a la salud pública sea un derecho”, afirmó, al señalar que cualquier mexicana y mexicano debe poder atenderse en una institución pública de manera gratuita, ya sea por una enfermedad menor o por un padecimiento grave.

También reconoció la labor de las y los trabajadores del ISSSTE y del sistema público de salud.

Respaldo federal en Tamaulipas

El gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que la gira presidencial por Tamaulipas permitió constatar cómo la visión humanista de los gobiernos de la transformación se convierte en acciones para atender las necesidades de la población.

Ante la Presidenta, destacó el respaldo del Gobierno de México a Tamaulipas y señaló que durante las jornadas de trabajo se han abordado temas como vivienda, agua potable, oportunidades para jóvenes y servicios de salud.

Recordó que en Reynosa y Matamoros se realizaron entregas de los programas Vivienda para el Bienestar, Fovissste y Conavi. Posteriormente, en Ciudad Victoria, Sheinbaum supervisó los avances de la segunda línea del acueducto y participó en un encuentro relacionado con las oportunidades de desarrollo para las juventudes.

Villarreal Anaya destacó que estas acciones colocan a las personas en el centro del quehacer de los gobiernos, desde el acceso a una vivienda digna y agua potable hasta las oportunidades laborales y mejores servicios de salud.

Jóvenes Construyendo el Futuro

Durante la entrega de apoyos en Ciudad Victoria, Sheinbaum también habló sobre Jóvenes Construyendo el Futuro, programa que busca facilitar la incorporación de las y los jóvenes al mercado laboral.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños, informó que más de 3.6 millones de jóvenes han sido beneficiarios del programa, que ofrece capacitación laboral durante un año, un apoyo mensual de 9 mil 582 pesos y seguridad social mediante el IMSS.

Sheinbaum señaló que una de las prioridades de su administración es ampliar el acceso de las juventudes a derechos como educación, salud y empleo digno.

“Por eso decimos que el México de los derechos y no de los privilegios se está recuperando, estamos construyendo un México distinto”, agregó.