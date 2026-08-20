“La prensa de México no está silenciada”, Roberto Velasco responde a columnista del Wall Street Journal

El canciller Roberto Velasco

El canciller Roberto Velasco publicó una columna de opinión en el Wall Street Journal como respuesta a las ideas publicadas por Mary Anastasia O’Grady, en las que critica la inicitiva de Derecho de las Audiencias propuesta por la Presidenta claudia Sheinbaum.

O’Grady sostiene que la iniciativa representa un riesgo para la libertad de expresión, al considerar que convierte a una autoridad gubernamental en un árbitro de la información periodística.

En defensa, el canciller incia su texto bajo el argumento de que “México vive el momento más libre y democrático de su historia”; continúa señalando que durante la mayor parte de un siglo, un solo partido controló el espectro radioeléctrico y gobernó para unos cuantos, mientras que los periodistas rara vez tenían acceso al presidente.

Destacó que la Presidenta responde a la prensa todos los días hábiles y dedica sus fines de semana a recorrer México, escuchando y trabajando para la gente.

“A pesar de lo que sostiene Mary O’Grady, la prensa de México no está silenciada. Determinar si un gobierno está censurando a su prensa no es una cuestión de retórica. Es una cuestión de evidencia, y los hechos contradicen su afirmación”, señala.

A sus afirmaciones, Velasco añade: “Los lineamientos que cita la señora O’Grady no crean ningún árbitro de la verdad (...) El Congreso mexicano legisló este marco y nuestra Suprema Corte determinó que los derechos de las audiencias tienen precedencia sobre los intereses comerciales de los concesionarios”.

Al termino de su columna, el encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores se dirige directamente a O’Grady:

“Diferimos de la señora O’Grady. Sin embargo, defendemos su libertad de publicar con la misma firmeza con la que la defendemos en México: para quienes están de acuerdo con nosotros y, más importante aún, para quienes no lo están”.