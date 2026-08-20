Replantea PAN estrategia; analizará alianzas con PRI en algunos estados rumbo al 2027

¿ Regresan alianzas PAN --PRI en 2027 ?

Antel las presiones y rebeldía que se registran cada vez más en el panismo local, la dirigencia nacional de ese partido abrió la posibilidad de analizar alanzas con el PRI en algunas entidades, para impedir el crecimiento de Morena en el país a través de triunfos electorales en los comicios del próximo año donde se renovarán 17 gubernaturas y el congreso de la Unión.

“Estamos convencidos que nosotros como PAN podemos obtener muchísimos triunfos, solos como PAN, pero bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que crezca la mancha guinda, bajo ninguna circunstancia. Nos queda absolutamente claro que primero está México, evidentemente”, aseveró el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero

Adelantó que en las próximas semanas anunciarán a sus aspirantes a las 17 gubernaturas para no rezagarse de Morena aunque lo harán en bloque. De entrada la próxima semana anunciarán a sus aspirantes en Baja California Sur, Tlaxcala y Chihuahua.

A menos de un año de ese octubre del 2025 de que anunciara el fin de las alianzas electorales con el PRI, la dirigencia que encabeza, Jorge Romero replantea la estrategia y analiza la posibilidad de realizar alianzas en algunos estados con el tricolor.

Las dirigencias locales del PAN buscan negociaciones para alianzas con el PRI en Nuevo León, Chihuahua y Sonora.

“La dirigencia va a escuchar la realidad estatal, el CEN no va a ser tiránico en decir va a ser A o va a ser B, nos tenemos que escuchar. El PAN no es vertical, funcionamos horizontalmente estructuras estatales y estructura nacional,”, explicó

Romero Herrera, aclaró que su partido no cancela por completo los acuerdos, pero descartó ir en alianza con el PRI en aquellos municipios, distritos o estados donde sumar fuerzas les reste votos o confunda a su electorado de cara a las elecciones de 2027.

“Estamos midiendo. La lógica, obvia, de sentido común, es que, si en una alianza hay una suma de votos, lógicamente todo el mundo diría ¡desarrolla esa alianza!, pero si esa misma alianza, en otro lugar, a kilómetros del primero, es una alianza que te resta votos, creo que la decisión obvia y lógica es ¡no desarrolles esa alianza porque te resta votos!

Aunque quizá intuitivamente se crea que todas las alianzas suman votos, es un dato absolutamente comprobado que no es así en todos los casos”. explicó

El dirigente panista aseveró que ya arma el n “ejército electoral” más grande que jamás haya tenido el PAN para defender el voto que logre en las urnas pues reconoció que en las pasadas elecciones les falló justamente el cubrir el 100% de las casillas, lo que provocó que no pudieran defender su votos.

“No tuvimos a alguien que defendiera los votos que la gente le dio al PAN”, aceptó