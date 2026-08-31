Cae 9% robo de motocicletas en México, pero aumentó en Jalisco, Sinalo y Tabasco

Hoy No Circula | viernes 19 de junio En estados como Jalisco, Sinaloa y Tabasco se registraron aumentos en la incidencia de este crimen. (Crisanta Espinosa Aguilar)

El robo de motocicletas con violencia en México disminuyó 9.2 por ciento entre enero y julio de 2026 frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Sin embargo, en estados como Jalisco, Sinaloa y Tabasco se registraron aumentos en la incidencia de este crimen.

Laura González, directora del Salón Internacional de la Motocicleta México (SIMM), señaló que los datos muestran una disminución nacional, pero también comportamientos muy distintos entre estados.

Además, agregó, tres de cada cuatro motocicletas robadas corresponden a casos sin violencia, por lo que, dijo, la prevención es fundamental.

En los primeros siete meses de 2026 fueron reportadas 24 mil 275 motocicletas robadas, frente a 25 mil 515 en el mismo periodo de 2025. Los casos con violencia pasaron de 6 mil 421 a cinco mil 833, mientras los robos sin violencia disminuyeron de 19 mil 94 a 18 mil 442.

Jalisco pasó de 443 a 708 robos con violencia, un aumento de 59.8 por ciento; Tabasco, de 118 a 171, 44.9 por ciento; Quintana Roo, de 68 a 96, 41.2 por ciento; Sinaloa, de 466 a 586, 25.8 por ciento, y Sonora, de 97 a 113, 16.5 por ciento.

En contraste, el Estado de México redujo los casos de dos mil 321 a mil 608, una caída de 30.7 por ciento; la Ciudad de México, de 244 a 162, 33.6 por ciento; Puebla, de 609 a 443, 27.3 por ciento, y Michoacán, de 444 a 375, 15.5 por ciento.

El robo sin violencia se mantuvo como la modalidad predominante, con 18 mil 442 casos, equivalentes a 76 por ciento del total.

Con estos resultados, Laura González recomendó combinar medidas de protección como candados de disco, horquilla o maneta, alarmas, sistemas GPS, dispositivos de paro de motor a distancia y seguros con cobertura contra robo.

“La combinación de dispositivos puede dificultar la sustracción y aumentar las posibilidades de recuperar la motocicleta. Ante un robo o una emergencia, la recomendación es llamar al 911, presentar la denuncia correspondiente y priorizar siempre la integridad física frente a una confrontación”, dijo.

Para quienes buscan una motocicleta usada, el SIMM recomendó verificar previamente su situación en el Registro Público Vehicular (REPUVE), revisar que el Número de Identificación Vehicular (NIV) no presente alteraciones y comprobar que la documentación coincide con la unidad.

La revisión también permite reducir el riesgo de adquirir bienes de procedencia ilícita. El Código Penal Federal contempla penas de tres a 10 años de prisión para determinados supuestos de adquisición o recepción de bienes producto de un robo cuando se conoce su origen, además de sanciones específicas para conductas relacionadas con vehículos, piezas y documentos robados o falsificados.