Regreso a clases ¿Habrá clases y trabajo el 1 de septiembre por el Segundo Informe de Sheinbaum? (Cuartoscuro)

— La duda se ha extendido entre la población mexicana sobre si este martes 1 de septiembre habrá suspensión de clases y descanso obligatorio en los centros de trabajo con motivo del Informe Presidencial.

A continuación, se detalla lo establecido por las autoridades oficiales respecto a la segunda jornada del ciclo escolar y del calendario laboral.

¿Habrá clases este 1 de septiembre?

La respuesta es sí, sí hay clases en todas las instituciones de educación básica del país.

El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2026-2027, que contempla 185 días de clases, no marca el 1 de septiembre como suspensión de labores docentes ni como día de asueto.

Tras el inicio de clases de este lunes 31 de agosto, el martes transcurrirá como el segundo día oficial de actividades para preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

¿Es día feriado o descanso obligatorio en el trabajo?

Para el sector laboral, el 1 de septiembre tampoco es un día de descanso obligatorio.

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) no contempla esta fecha como feriada, por lo que las jornadas de trabajo se llevarán a cabo en sus horarios habituales.

¿Por qué surgió la confusión sobre el Informe Presidencial?

La duda entre padres de familia y trabajadores responde a un antecedente histórico.

Tiempo atrás, el 1 de septiembre era conocido popularmente como el “Día del Presidente”, fecha en la que las transmisiones de televisión y radio se interrumpían en cadena nacional y diversas actividades se suspendían mientras el mandatario en turno acudía al Congreso de la Unión a rendir su informe de manera presencial.

Sin embargo, a partir de la reforma constitucional al artículo 69 aprobada en 2008, se eliminó la obligatoriedad de que el titular del Ejecutivo asista presencialmente al Pleno Legislativo a pronunciar un discurso, por lo que las actividades productivas y escolares continúan de manera habitual.

¿A qué hora se presentará el Informe de Claudia Sheinbaum?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrecerá su Segundo Informe de Gobierno desde el Zócalo de la Ciudad de México a las 11:00 horas.

¿Cuáles son los próximos días feriados y de descanso?

Dentro del periodo inmediato, los días de descanso oficial y suspensiones marcadas en el calendario escolar son: