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En total, lo decomisado se estima en un valor de 16,851,000 pesos

Aseguran aproximadamente 800,000 litros de hidrocarburo en Huejotzingo, Puebla

Por Diana Chávez Zea
Aseguran aproximadamente 800,000 litros de hidrocarburo en Huejotzingo, Puebla

Como resultados de trabajos de investigación para combatir el mercado ilícito de combustibles, la Secretaría de Marina (Marina) y Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Petróleos Mexicanos (Pemex) realizaron el cateo de un inmueble ubicado en Huejotzingo, Puebla, donde aseguraron aproximadamente 800,000 litros de hidrocarburo y tractocamiones.

De acuerdo con los resultados de investigaciones, el inmueble era utilizado por una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de combustibles alternos, donde además se aseguraron tres tractocamiones con sus respectivos tanques de almacenamiento, los cuales se encontraban abastecidos con producto líquido, así como diversos equipos de cómputo y documentación.

En total, lo decomisado se estima en un valor de 16,851,000 pesos.

Los vehículos asegurados son:

-Tractocamión de color verde, con tanque de almacenamiento con capacidad aproximada de 20,000 litros, el cual se encontraba abastecido.

-Tractocamión de color blanco, acoplado a un tanque de almacenamiento con capacidad aproximada de 39,500 litros, el cual se encontraba abastecido.

-Tractocamión de color blanco, con tanque de almacenamiento con capacidad aproximada de 20,000 litros, el cual se encontraba abastecido.

Asimismo, se aseguraron diversas muestras de líquidos de apariencia oscura y ámbar, las cuales serán sometidas a los análisis periciales correspondientes para determinar su composición y en su caso, establecer su naturaleza y procedencia.

Además, se aseguraron diversos equipos de cómputo, entre ellos computadoras portátiles y equipos CPU, así como documentación diversa, considerados de interés para la investigación.

El inmueble quedó fue sellado y quedó bajo resguardo de las autoridades, conforme a las disposiciones legales aplicables. La diligencia fue realizada por personal de las tres instituciones participantes, con la intervención de agentes del Ministerio Público Federal y peritos de la FGR, quienes llevaron a cabo las actuaciones correspondientes para el procesamiento y aseguramiento de los indicios.

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