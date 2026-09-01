Aseguran aproximadamente 800,000 litros de hidrocarburo en Huejotzingo, Puebla

Como resultados de trabajos de investigación para combatir el mercado ilícito de combustibles, la Secretaría de Marina (Marina) y Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Petróleos Mexicanos (Pemex) realizaron el cateo de un inmueble ubicado en Huejotzingo, Puebla, donde aseguraron aproximadamente 800,000 litros de hidrocarburo y tractocamiones.

De acuerdo con los resultados de investigaciones, el inmueble era utilizado por una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de combustibles alternos, donde además se aseguraron tres tractocamiones con sus respectivos tanques de almacenamiento, los cuales se encontraban abastecidos con producto líquido, así como diversos equipos de cómputo y documentación.

En total, lo decomisado se estima en un valor de 16,851,000 pesos.

Los vehículos asegurados son:

-Tractocamión de color verde, con tanque de almacenamiento con capacidad aproximada de 20,000 litros, el cual se encontraba abastecido.

-Tractocamión de color blanco, acoplado a un tanque de almacenamiento con capacidad aproximada de 39,500 litros, el cual se encontraba abastecido.

-Tractocamión de color blanco, con tanque de almacenamiento con capacidad aproximada de 20,000 litros, el cual se encontraba abastecido.

Asimismo, se aseguraron diversas muestras de líquidos de apariencia oscura y ámbar, las cuales serán sometidas a los análisis periciales correspondientes para determinar su composición y en su caso, establecer su naturaleza y procedencia.

Además, se aseguraron diversos equipos de cómputo, entre ellos computadoras portátiles y equipos CPU, así como documentación diversa, considerados de interés para la investigación.

El inmueble quedó fue sellado y quedó bajo resguardo de las autoridades, conforme a las disposiciones legales aplicables. La diligencia fue realizada por personal de las tres instituciones participantes, con la intervención de agentes del Ministerio Público Federal y peritos de la FGR, quienes llevaron a cabo las actuaciones correspondientes para el procesamiento y aseguramiento de los indicios.