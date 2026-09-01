Apagón CFE 1 de septiembre: ¿Cómo van los cortes de luz y dónde se reestableció la energía?

Apagón CFE El corte de luz que se presentó en 4 estados fue atendido. (@CFEmx)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha restaurado el servicio de sus líneas tras el apagón masivo que afectó la zona sur del país durante la noche del 31 de agosto y madrugada del 1 de septiembre. Apuntan a que la causa del incidente fue vandalismo.

Apagón masivo CFE: ¿Cuál fue la causa y dónde se reestableció servicio?

Un apagón afectó el suministro de electricidad en cuatro estados de la República: Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas. El corte masivo de electricidad se presentó durante la noche del lunes 31 de agosto y la madrugada de hoy 1 de septiembre.

La afectación fue descrita como parcial, es decir que no toda la población se quedó sin electricidad. Aun así, el apagón fue reportado por miles de personas e incluso afectó zonas turísticas en los estados, durando alrededor de 7 horas.

La zona sur del país ha presentado varios apagones intermitentes durante la temporada de lluvias, pero la escala y duración del apagón llevó a muchos preguntarse cuál era la causa. La empresa estatal de electricidad informó durante la noche que había identificado el problema, el cual se presentó en dos líneas de transmisión que fueron desconectadas pero no identificó cuál era la causa.

La CFE comunicó esta mañana que fueron a causa de “actos de vandalismo”. Asegura que ya se ha restablecido completamente el servicio en los cuatro estados afectados, pero que continúa pendiente a eventualidades que se vuelvan a presentar en la zonas afectadas. No se han identificado responsables de la interrupción en el servicio.