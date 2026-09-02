Profepa evalúa afectaciones por derrame de ácido sulfúrico tras volcadura de camión en Cananea, Sonora

Derrame de ácido sulfúrico en Cananea moviliza a autoridades ambientales

Un accidente carretero provocó el derrame de aproximadamente 12 mil litros de ácido sulfúrico en el tramo Cananea-Ímuris, en Sonora, por lo que autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen acciones para contener la emergencia y evaluar sus posibles afectaciones ambientales.

El incidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas del 1 de septiembre, cuando un tractocamión con dos cisternas perdió el control y una de las pipas tipo cisterna volcó en el kilómetro 97.5 de la carretera Cananea-Ímuris, aproximadamente a 15 kilómetros de Cananea.

Atención

De manera preliminar, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que el derrame alcanzó la cinta asfáltica y alrededor de 200 metros lineales de suelo natural.

Debido a las condiciones del terreno, parte del material se desplazó hacia zonas de difícil acceso, por lo que las autoridades realizan evaluaciones para establecer el alcance de la afectación ambiental y determinar, en caso necesario, las medidas de remediación que deberán aplicarse.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y corporaciones policiacas estatales y federales. Como medida preventiva se cerró la circulación en la zona, mientras se desarrollaron trabajos para realizar el trasvase y recuperación del material derramado.

También comenzaron labores para neutralizar la sustancia mediante el uso de cal apagada, acciones que continúan como parte de la atención de la emergencia.

Evaluación ambiental

Mientras Protección Civil mantiene las labores de atención, personal de Profepa realizó un recorrido técnico en las inmediaciones de la zona impactada para llevar a cabo las primeras evaluaciones ambientales y levantar un acta circunstanciada.

La Procuraduría señaló que la inspección formal se realizará una vez que las autoridades responsables de la atención de la emergencia liberen el área y sea posible ingresar de manera segura al sitio afectado.

Una vez que esto ocurra, personal de Profepa llevará a cabo acciones de inspección y vigilancia para determinar las condiciones del lugar y, con base en los resultados obtenidos, establecer las medidas de limpieza y remediación que correspondan.

Traslado

La unidad involucrada pertenece a la empresa Express Milac, Movimientos Industriales Logísticos de Alta Calidad S.A. de C.V., y transportaba el ácido sulfúrico desde la planta de Fundición, ubicada en Nacozari, Sonora.

El material tenía como destino la mina Cobre del Mayo, localizada en Álamos, Sonora, cuando ocurrió el accidente que provocó la volcadura y el posterior derrame.

La Profepa informó que continuará dando seguimiento a la emergencia, así como a las acciones necesarias para evaluar y mitigar cualquier afectación ambiental derivada del incidente.

La dependencia también realizará las acciones de inspección correspondientes para determinar las condiciones del sitio y, en su caso, establecer las medidas de limpieza y remediación necesarias, además de fincar las responsabilidades que correspondan.