Caso Jonathan Meléndez: ¿Quién es Diego Sebastián, presunto asesino de “Honas”? Diego Sebastián era socio de Jonathan Meléndez y también enfrentaba acusaciones de supuestos fraudes relacionados con la renta de casas (@FiscaliaEdomex y @honasmelendez)

Tras el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, junto con su familia, fue detenido Diego Sebastián “N”, socio de “Honas” y presunto autor del homicidio múltiple.

De acuerdo con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), las investigaciones habrían indicado que Diego Sebastián era socio de Jonathan Meléndez “Honas” y que habría aprovechado su relación de confianza para ingresar al domicilio.

¿Quién es Diego Sebastián “N” y qué vínculo tenía con Jonathan “Honas” Meléndez?

Mientras que las autoridades han confirmado que Jonathan Meléndez y Diego Sebastián eran socios, diferentes reportes apuntan a que el negocio que ambos mantenían se relacionaba con la renta de casas.

A su vez, también han comenzado a resurgir antiguas acusaciones de supuestos fraudes por parte de Diego Sebastián, también relacionados con la renta de inmuebles.

¿Cuáles son las acusaciones de fraude que tiene Diego Sebastián?

En redes sociales, a través de un grupo de renta de viviendas para vacaciones en Cuernavaca, Tequesquitengo y Acapulco, una usuaria realizó una denuncia pública, acusando a Diego Sebastián y a su pareja de supuesto fraude.

De acuerdo con la publicación, Diego Sebastián y su pareja habrían estafado a la usuaria por aproximadamente medio millón de pesos por un hospedaje vacacional en Valle de Bravo.

Según lo señalado por la usuaria, Diego Sebastián operaría como administrador de hospedajes a través de la empresa NOMAD P.M., donde supuestamente rentaban casas en Acapulco, Tepoztlán y Valle de Bravo.

Asimismo, en la publicación, la usuaria afirmó que, además de ella, también existen más de 11 personas que fueron estafadas por Diego Sebastián y su pareja.

Diego Sebastián fue acusado de supuesto fraude Publicación en un grupo de Facebook donde es acusado de cometer fraude (Redes Sociales)

¿Qué se sabe sobre el asesinato de Jonathan Meléndez “Honas” y su familia?

Por otra parte, diferentes reportes señalan que Diego Sebastián habría atentado contra la vida de Jonathan Meléndez “Honas” y su familia tras una discusión por 300 mil pesos.

De acuerdo con el periodista Antonio Nieto, Diego Sebastián y Jonathan Meléndez habrían acordado verse en el domicilio de “Honas”, razón por la que el artista habría alertado a uno de sus amigos sobre la visita de Diego.

Según el periodista, Jonathan Meléndez tenía casas en Valle de Bravo y era socio de Diego Sebastián; juntos rentaban estas a través de la plataforma Airbnb.

Sin embargo, hasta el momento de la publicación de la nota, no existe información confirmada por parte de las autoridades sobre los negocios que mantenían Jonathan Meléndez y Diego Sebastián.