Honestidad y resultados; educación avanza con becas, escuelas dignas, lectura y apoyo docente: Mario Delgado

En el marco de las giras encabezadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que, con el proyecto de transformación de la jefa del Ejecutivo Federal, el sector educativo refleja avances concretos para garantizar el derecho a la educación.

Indicó que en materia de Becas para el Bienestar, se fortaleció la cobertura de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, que ejerció 87 mil 393 millones de pesos en beneficio de 15 millones de niñas, niños y adolescentes de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, pertenecientes a 11.1 millones de familias.

“Las becas son una herramienta de justicia social porque permiten que el origen, la condición económica o el lugar donde se nace no determinen hasta dónde puede llegar una persona”, afirmó Delgado.

A través de La Escuela es Nuestra, agregó, el Gobierno de México continuó con la transformación de los planteles mediante apoyos directos a las comunidades escolares. En el primer semestre de 2026, el programa otorgó 18 mil 406.1 millones de pesos a 65 mil 745 comunidades de educación básica; mientras que en educación media superior benefició a 5 mil 737 comunidades, con una inversión de 4 mil 288.8 millones de pesos.

Sep

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La política educativa de la Presidenta de México también reconoce que no hay transformación posible sin las maestras y los maestros.

Durante el ciclo 2025-2026, 23 mil 318 docentes de educación básica fueron beneficiados mediante el programa de promoción horizontal, que otorga un incentivo adicional al salario sin modificar sus funciones.

Además, 4 mil 630 docentes participaron en el Reconocimiento a la práctica educativa y mil 337 figuras directivas y de supervisión en las categorías correspondientes; asimismo, 7 mil 421 profesionales de la educación básica fueron beneficiados mediante funciones de tutoría, asesoría técnica-pedagógica y asesoría técnica.

En Educación Media Superior, 42 mil 989 personas participaron en el curso de exploración de habilidades para la docencia y 36 mil 127 lo acreditaron; además, se asignaron 595 cargos con funciones directivas. Mario Delgado subrayó que estos resultados forman parte del proceso para construir un nuevo sistema de admisión, promoción, reconocimiento y cambio de centro de trabajo que sustituya a la USICAMM y garantice procesos más justos, transparentes y libres de corrupción.

Con el Bachillerato Nacional de la Nueva Escuela Mexicana se avanzó en la integración de los subsistemas y en una política que reconoce la educación media superior como un derecho. En 2025 se crearon 44 mil 685 nuevos espacios mediante 20 nuevos planteles, 33 ampliaciones y 35 reconversiones; para 2026 se programaron 485 acciones de infraestructura, con una inversión superior a 10 mil 917 millones de pesos y la generación estimada de 156 mil 240 nuevos espacios.

Finalmentre, en Educación Superior, el Gobierno de México fortaleció a las universidades públicas mediante recursos para su operación, infraestructura y ampliación de cobertura. Para 2026 se autorizó un techo presupuestal de 78 mil 485.6 millones de pesos para Organismos Descentralizados Estatales, recursos que al 30 de junio permitieron atender a casi 2.1 millones de estudiantes en 78 planteles de 31 entidades federativas. Asimismo, 81 instituciones públicas de educación superior recibieron apoyos para infraestructura y equipamiento en 2025, y otras 42 cuentan con recursos asignados para 2026.

Estos logros reafirman el compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de no dejar a nadie atrás, mediante una política pública pensada para enfrentar los grandes retos de nuestro tiempo y que garantiza que la segregación motivada por el origen social o la ubicación geográfica no coarten el derecho a la educación y a una vida digna.

Con ello se demuestra que la honestidad y el trabajo comprometido traducen la justicia social en realidades para la niñez y juventud de México. Educamos para transformar: los resultados de hoy garantizan el bienestar y el futuro de la nación.