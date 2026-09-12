Conapesca regionaliza oficinas para agilizar trámites y atención al sector pesquero

Conapesca regionaliza sus oficinas

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), órgano adscrito a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), formalizó una nueva organización territorial de sus oficinas durante el Encuentro Nacional de Comisionadas y Comisionados Estatales 2026.

La medida busca acercar la toma de decisiones al sector pesquero y acuícola, además de fortalecer la atención a las y los usuarios en los estados. La regionalización contempla las 132 Oficinas de Representación Estatal y Local (ORES) distribuidas en las 32 entidades del país.

Regiones

La visitadora regional, Nidia Aracely Espinoza Martínez, explicó que las oficinas quedarán agrupadas en seis regiones: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora; Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas; y Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.

La cuarta región estará integrada por Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. La quinta reunirá a Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala; mientras que la sexta estará conformada por Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro.

Por instrucciones de la titular de AGRICULTURA, Columba Jazmín López Gutiérrez, cada coordinación regional funcionará como enlace territorial y apoyará en la ejecución y seguimiento de la información.

Mayor capacidad operativa

De acuerdo con la explicación presentada durante el encuentro, el nuevo esquema permitirá atender con mayor rapidez los asuntos que tengan un enfoque regional, incrementar la capacidad operativa y mejorar los mecanismos de seguimiento.

También se busca que las decisiones estén más cerca de las personas dedicadas a la pesca y la acuacultura, con una coordinación territorial que permita fortalecer la atención de los asuntos relacionados con el sector.

Durante el encuentro, el titular de Conapesca, Rigoberto Salgado Vázquez, llamó a las y los 32 comisionados estatales a asumir con responsabilidad su función de representar a la dependencia en sus respectivos estados y trabajar en favor del sector pesquero y acuícola, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Capacitación

Como parte de la reorganización, las oficinas centrales de Conapesca capacitaron a las y los 32 comisionados estatales mediante 10 mesas de trabajo, con la participación de más de 20 expositores durante tres días.

Entre los temas abordados estuvieron ética, procesos administrativos, inspección y vigilancia, ejecución de programas sociales, trazabilidad, normatividad y diseño de artes de pesca.

También se revisaron contenidos relacionados con el programa de fomento para el consumo de pescados y mariscos mexicanos, monitoreo satelital, documentación gráfica y procesos de notificación.

Al encuentro acudió además la titular de Jóvenes Construyendo el Futuro, Iris Concepción Valdez Domínguez, quien expuso el funcionamiento del programa y escuchó los planteamientos de las y los servidores públicos participantes.

Con estas acciones, Conapesca planteó fortalecer la coordinación territorial y mejorar la atención a las personas que forman parte del sector pesquero y acuícola, con una operación más ordenada y con visión hacia el futuro.