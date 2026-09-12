Detienen en Puebla a Ricardo “N”, señalado por el feminicidio de Andrea Maylin

El hombre permanecía prófugo desde junio de 2025, cuando Andrea Maylin Chino Ramos fue reportada como desaparecida y posteriormente localizada sin vida en Tlayacapan, Morelos.

Puebla.- Ricardo “N”, señalado como probable responsable del feminicidio de Andrea Maylin Chino Ramos, fue detenido este viernes 11 de septiembre en el estado de Puebla, luego de permanecer prófugo de la justicia desde 2025.

La captura fue resultado de un operativo realizado mediante la coordinación entre autoridades federales y estatales, así como de información proporcionada por el padre de la víctima, Juan Carlos Chino Mauricio, quien ha participado en el acompañamiento institucional relacionado con el caso.

De acuerdo con la información oficial, en la detención participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio.

También se contó con el apoyo del Gobierno del Estado de Morelos y de la Secretaría de las Mujeres de la administración federal.

Andrea Maylin Chino Ramos fue reportada como desaparecida en junio de 2025. Posteriormente, las autoridades localizaron su cuerpo sin vida en un predio ubicado en el municipio de Tlayacapan, Morelos, por lo que se inició una investigación bajo la línea de feminicidio.

Desde entonces, Ricardo “N” era buscado por las autoridades debido a su probable relación con estos hechos. Durante más de un año permaneció fuera del alcance de la justicia, hasta que finalmente fue localizado y detenido en territorio poblano.

El caso también involucra a los padres del ahora detenido. El pasado 23 de junio fueron vinculados a proceso por el delito de encubrimiento por favorecimiento, debido a que presuntamente le brindaron apoyo para evadir la acción de la justicia.

Según el comunicado, ambos fueron detenidos previamente en los estados de México y Veracruz como parte de las investigaciones relacionadas con la búsqueda de Ricardo “N”.

Tras su captura en Puebla, Ricardo “N” fue trasladado al estado de Morelos, donde deberá comparecer ante la autoridad judicial que lo requiere para responder por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio.

La detención representa un avance dentro de la investigación por la muerte de Andrea Maylin, aunque será la autoridad judicial la encargada de determinar la situación jurídica del acusado conforme avance el proceso.

Las autoridades recordaron que Ricardo “N” debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad. Esta disposición está establecida en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala que toda persona debe ser tratada como inocente durante las diferentes etapas del procedimiento.

El caso de Andrea Maylin permanece bajo investigación y la versión oficial de los hechos se encuentra integrada en la carpeta de investigación correspondiente.

Con la detención, las autoridades buscan continuar con el proceso judicial para esclarecer el feminicidio y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.