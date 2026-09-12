Ulises Mejía Haro vaticina unidad al interior de Morena y con Aliados después de designación de coordinador en Zacatecas

Ulises Mejía Haro, aspirante a coordinar la 4T en Zacatecas, asegura que la unidad es el factor que debe prevalecer en Morena y sus aliados, y “a quienes no escuchen la voz de la unidad, simplemente dejarlos a un lado y continuar, porque la gente lo que quiere son soluciones y no más problemas”. En esto, señala, incluir en la unidad al PT y al PVEM es indispensable.

En la recta final del proceso interno de Morena, Mejía Haro visita las instalaciones de Crónica nuevamente para una entrevista luego de 2 meses de su inscripción en busca de la coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en su estado natal, aquí la entrevista, también disponible, en video, en nuestras redes sociales:

Mejía Haro

–¿Cómo entiendes la unidad a la que te refieres?

–Requerimos al menos de estos elementos: Uno, la unidad entre todos los partidos del movimiento, el PT y el Verde Ecologista. Dos, el grado de sensatez, de madurez política, de altura y de mira para poder convocar a todos los referentes.

Todo el mundo es indispensable, todo el mundo es necesario.

–Si eres designado coordinador de la 4T en Zacatecas, ¿vas a encontrar a tu lado a los partidos aliados, a tus competidores de hoy?

–Así es. De hecho, debe ser una responsabilidad de todos los que estemos designados en unos días, porque lo que está en juego es esa lucha de quienes quieren fusionar el poder económico con el poder político y quienes queremos separarlo, que somos nosotros.

Yo sería de los primeros impulsores en que haya, por ejemplo, una alianza en Zacatecas, PT, Morena, Verde Ecologista, inclusive invitar a partidos aliados del pasado como Nueva Alianza, para generar un gran bloque donde no solamente se permita continuar con la transformación, sino profundizarla.

–¿Qué te han dicho en las asambleas que has realizado?

–Se quiere que efectivamente continúe la transformación. También que se pueda fortalecer. Los temas más recurrentes que nos estuvieron planteando en estas asambleas son, primero, el tema de temas, la inseguridad. Creo que eso es esencial, no solamente en Zacatecas, sino en todo el país, acciones complementarias como el fortalecimiento de las corporaciones; no solamente con mayor ingreso y equipamientos, sino inclusive con más capacitación, con elevar ese grado de lealtad de las corporaciones, dándoles a los elementos posibilidades de acceso a la vivienda, a un bienestar para su familia, que puedan aspirar, incluso, a una formación académica mayor, que no se queden en el grado básico.

Recuerdo que cuando fui alcalde, la gran mayoría tenía grado de secundaria. Logramos hacer un convenio con la máxima casa de estudios de Zacatecas, la Universidad Autónoma de Zacatecas, y dejamos a todos con nivel de preparatoria, inclusive ya algunos estudiando licenciaturas.

El segundo es el tema del campo. Ustedes saben que Zacatecas es un estado eminentemente agropecuario, agrícola y pecuario. Entonces, la gente pide que en este segundo piso de la transformación se pueda generar a Zacatecas como un pueblo agroindustrial, es decir, darle valor agregado a lo que hoy ya producimos.

En las asambleas se retroalimentó todo lo que estamos comentando. Y el tercer tema es un plan hídrico, es decir, una política de captación de agua pluvial que es urgente. Y es que estados como Zacatecas, que están ubicados en el centro norte, somos afectados de manera muy dura por este fenómeno meteorológico de la sequía.

–¿Cómo sientes que está Morena, partido que finalmente es la base del movimiento que quieres coordinar en Zacatecas?

–A nivel nacional alcanzamos ya los 12 millones de afiliados a este movimiento, hombres y mujeres. En Zacatecas ronda la afiliación entre 120 mil, 125 mil militantes, que eso equivale a una tercera parte de las personas que van y emiten su confianza, su respaldo en los co

micios de cada tres años. Es decir, somos un partido, un movimiento fuerte. Entonces, a quienes me dirijo en este proceso, pido que haya confianza en quienes simpaticen con este movimiento, que confíen que debe seguir la Cuarta Transformación, que debemos darles el valor agregado, con sello propio y, sin duda, pues seguir demostrando, como decimos por allá en (24:06) Zacatecas, que el trabajo, el trabajo todo lo vence.