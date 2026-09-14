Las apuestas de Morena para Guerrero y Michoacán: ¿quiénes son Carlos Torres Piña y Beatriz Mojica?

Las apuestas de Morena Morena designó a sus coordinadores estatales para Michoacán y Guerrero. (Cuartoscuro)

Morena definió este lunes a Carlos Torres Piña y Beatriz Mojica Morga como coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación en Michoacán y Guerrero, respectivamente, cargos que en procesos anteriores han antecedido a las candidaturas a las gubernaturas.

Las designaciones llegan después de varios meses de competencia interna y coinciden con los resultados de las encuestas publicadas por LA CRÓNICA DE HOY, que colocaban a ambos políticos entre los perfiles con mayor respaldo dentro del partido en sus respectivas entidades.

Carlos Torres Piña, el perfil que ganó fuerza en Michoacán y empató a Grecia Quiroz

Carlos Torres Piña es originario de Michoacán y cuenta con una larga trayectoria en la política estatal.

Militó durante años en el PRD antes de incorporarse a Morena, partido con el que ha ocupado diversos cargos.

Entre sus responsabilidades destacan haber sido diputado local, diputado federal, senador de la República, secretario de Gobierno de Michoacán y, más recientemente, fiscal general del estado con licencia.

Para su designación, el exfiscal compitió con otros cuadros de Morena, entre ellos el senador con licencia Raúl Morón.

El morenista se refirió a la encuesta de Crónica que registra una contienda cerrada en esa entidad entre su persona y la viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz y aseguró que será hasta diciembre cuando midan los riesgos que enfrentará en la campaña para renovar la gubernatura de esa entidad.

La encuesta de La Crónica

La encuesta de La Crónica, publicada el 14 de septiembre, mostró un escenario de empate técnico entre Carlos Torres Piña y Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan asesinado en 2025, Carlos Manzo.

El estudio demoscópico colocó a Torres Piña como uno de los aspirantes con mayor nivel de respaldo entre la militancia y simpatizantes de Morena en Michoacán, resultado que finalmente fue consistente con la decisión del partido de nombrarlo coordinador estatal.

Beatriz Mojica, una de las figuras históricas de la izquierda en Guerrero

Beatriz Mojica Morga es senadora con licencia y una de las políticas con mayor trayectoria en Guerrero.

Originaria de Azoyú, ha sido diputada local, diputada federal, secretaria general del PRD y candidata a la gubernatura del estado en 2015. En 2019 dejó ese partido para incorporarse a Morena y posteriormente fue electa senadora de la República.

Ahora, con esto nombramiento como coordinadora estatal, Morena la coloca como el principal perfil para competir por la gubernatura que actualmente encabeza Evelyn Salgado, su correligionaria morenista.

La encuesta de La Crónica

El panorama ya había sido anticipado por la encuesta publicada por La Crónica el 11 de agosto, en la que Morena aparecía como la fuerza política con mayor intención de voto en Guerrero.

Dentro del partido, Beatriz Mojica encabezó las preferencias entre los aspirantes morenistas, superando a otros perfiles mencionados para la contienda, lo que la consolidó como una de las figuras mejor posicionadas para representar al movimiento rumbo a 2027.

Morena mantiene ventaja rumbo a 2027

Las encuestas publicadas por La Crónica muestran que Morena conserva una posición competitiva tanto en Guerrero como en Michoacán, aunque con escenarios distintos.

Mientras en Guerrero el partido mantiene una ventaja amplia en intención de voto frente a la oposición, en Michoacán la disputa interna es más cerrada, con un empate técnico entre los principales aspirantes de cara a los comicios del 2027.