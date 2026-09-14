Designa Morena a Carlos Torres Piña, coordinador estatal en Michoacán

Carlos Torres Piña, el elegido como coordinador de Morena en Michoacán

Coordinador de Morena en Michoacán — El ex procurador de Michoacán, Carlos Torres Piña sera el coordinador estatal de Morena en esa entidad con lo que se perfila para convertirse en el abanderado guinda para los comicios del próximo año donde se renovará la gubernatura de ese estado.

La dirigencia nacional de Morena anunció a Torres Piña como el ganador de la contienda con lo cual, el senador con licencia, Raúl Morón se queda en la orilla por segunda ocasión consecutiva pues hace seis años se canceló su registro por no informar sobre sus gastos de precampaña por lo cual fue designado de último momento, Alfredo Bedolla.

En entrevista posterior, Torres Piña se refirió a la encuesta de Crónica que registra una contienda cerrada en esa entidad entre su persona y la viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz.

El coordinador estatal de Morena en Michoacán aseguró que sera hasta diciembre cuando midan los riesgos que enfrentará en la campaña rumbo a los comicios para renovar la gubernatura de esa entidad.

No obstante reconoció que no hay adversario pequeño en la carrera por esa gubernatura.

“ El riesgo lo vamos a medir hasta diciembre, cuando arranque la elección constitucional, todos tienen nuestro respeto, quienes decidan participar en su momento” , estableció

— Grecia Quiroz representa un riesgo ?

— Respeto a quien participe en su momento

Torres Piña recalcó que son tiempos de prosperidad compartida y de los derechos convertidos en bienestar.

El ex fiscal llamó a cerrar filas y a hacer equipo con todos los que participaron en esta contienda interna pues consideró que la unidad será fundamental para las siguientes etapas.

Acto seguido, Torres Piña advirtió que no se puede permitir que la derecha internacional quiera intervenir en México y menos a través de Michoacán.

“ No lo vamos a permitir”, aseguró

Torres Piña también desestimó la posibilidad de que el tema de la ejecución de Carlos Manzo se convierta en un riesgo para su campaña y consideró que es la procuraduría estatal la que debe informar sobre los avances de este homicidio.

“ La fiscalía tendrá que explicar en su momento” , recalcó

De hecho aseveró que la procuraduría estatal ya tiene una carpeta muy sólida sobre ese asunto.

La Crónica de Hoy 2026