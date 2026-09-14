Explosión en planta de sal en Jáltipan, Veracruz: saldo al momento

Explosión en planta de sal en Jáltipan, Veracruz Reportan muertos tras el incidente (FB @ParroquiaSanFranciscoJaltipan)

Una explosión registrada en una planta de sal ubicada en Jáltipan de Morelos, en la región sur de Veracruz, causó la muerte de tres personas. El incidente ocurrió dentro de las instalaciones de PMV Minera, donde se reportó un incendio relacionado con un pozo de salmuera que contenía diésel.

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz confirmó de manera preliminar el saldo y señaló que también hay una persona herida que fue trasladada a un hospital para recibir valoración y atención médica.

Las autoridades indicaron que no hay población cercana al sitio del accidente ni riesgo inmediato para habitantes de la zona, por lo que solicitaron a la ciudadanía mantenerse alejada mientras continúan las labores de emergencia.

El siniestro fue atendido por autoridades de emergencia luego de que se registrara una explosión y posterior incendio en un pozo de salmuera con diésel dentro de la planta de PMV Minera, en Jáltipan.

Reporte de Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, informó que los servicios hospitalarios de municipios cercanos fueron preparados ante la posibilidad de recibir personas afectadas por la explosión.

Entre las instituciones habilitadas se encuentran hospitales del IMSS-Bienestar, Pemex, ISSSTE e IMSS en zonas como Minatitlán y Coatzacoalcos.

Antes de conocerse el saldo definitivo, Nahle explicó que el accidente ocurrió en una zona de actividad industrial de Jáltipan, donde se encuentra una fábrica de sal y anteriormente operaba una instalación dedicada a la producción de azufre.

La mandataria estatal expresó su pesar por el accidente y señaló que las autoridades permanecían pendientes de la situación.

IMSS activa protocolos de atención médica en Veracruz

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que activó de inmediato sus protocolos de atención médica y respuesta hospitalaria en la zona sur de Veracruz tras conocer el reporte de la explosión.