¿Cuándo llega el próximo Frente Frío a México? Estos son los días y los estados donde habrá temperaturas bajo cero

Frente Frío Las temperatura esta semana alcanzarán los 0° centígrados. (cuartoscuro)

El Frente Frío 2 avanza por México esta semana. Se pronostican temperaturas bajo cero y granizo en algunos estados.

¿Cómo afectará Frentre Frío en México?

Continúan la temporada de Frentes Fríos en la semana que va del 12 al 18 de octubre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció el paso del Frente Frío 2, el cual avanzará por el noroeste y norte del país.

A partir de este lunes, se esperan lluvias fuertes a muy fuerte en el norte, centro sur y sureste del país. Algunas de estas precipitaciones podrían presentar granizo.

En el norte, el clima vendrá acompañado de rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora los días 14 y 15 de octubre.

Protección Civil recomienda utilizar ropa abrigadora y evitar estar mucho tiempo en la intemperie, especialmente para niños y personas de la tercera edad.

En algunos estados del Valle de México y el norte del país se esperan temperatura mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius. Concretamente, los estados afectados serán Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Además este coincidirá con los efectos del huracán Simón, el cual provocará lluvias en Sonora, Nayarit, Michoacán, Colima y Jalisco.