¿Ya se acabó el clima de calor este año? Anuncian cuándo entrarán los primeros frentes fríos a México

Temporada de Frentes Fríos Se pronostican varios entre los meses de septiembre 2026 y mayo 2027 (cuartoscuro)

La temporada de frentes fríos está cerca y se sentirá en todo el país. Descubre cuáles son los meses en los que se percibirá más disminución en temperatura.

Temporada de Frentes Fríos: ¿Cómo afectará?

Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó en una conferencia de prensa hoy 4 de septiembre sobre el pronóstico para la temporada. Se esperan 56 frentes fríos para México, por encima del promedio de 50.

El cambio se debe principalmente al fenómeno climático “El Niño”, el cual consiste en el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico ecuatorial. Expertos también prevén que ‘El Niño’, resulte en uno de los años más calurosos en la historia en 2027.

Por mes, el número de frentes fríos son los siguientes:

Septiembre 2026 - 3

Octubre 2026 - 7

Noviembre 2026 - 8

Diciembre 2026 - 9

Enero 2027 - 8

Febrero 2027 - 7

Marzo 2027 - 6

Abril 2027 - 6

Mayo 2027 - 2

Existe una mayor probabilidad de que masas de aire frías y secas se desplacen hacia el norte del país, lo cual resultará en tormentas invernales. Por su parte, se esperan fuertes lluvias y norte en el sur del país.

Los esperamos en conferencia de prensa hoy a las 12 hrs para compartir el pronóstico de Temporada de Frentes Fríos 2026- 2027 https://t.co/gTm43jqJDk a través de @YouTube — Fabián Vázquez-Ro (@Fabromana) September 4, 2026

Se promoverá el uso del Protocolo de Alerta Común para mantener informada a la población sobre estos eventos climáticos a través de alertas telefónicas. También se le recordó a la población seguir las medidas de seguridad durante la temporada de frío, como no utilizar hornos o estufas para calentarse ni dormir junto a calentadores.