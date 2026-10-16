Caso Dafne Zapata: condenan a 20 años de prisión por abuso sexual al padre de la joven fallecida en colegio militar

Sentencian al padre de Dafne Zapata Gabriel ‘N’ ha sido condenado a 20 años de prisión por abusar sexualmente de su hija.

El caso de Dafne Zapata Quintos obtiene resolución este 16 de octubre de 2026 después de que un juez dictara sentencia de 20 años de prisión a Gabriel ‘N’, padre de la víctima; el acusado fue declarado culpable por abuso sexual contra la menor tras más de siete años desde que inició el proceso judicial en 2019.

La condena se decreta tres meses después de la muerte de Dafne, de 13 años, quien falleció tras asistir a un curso de verano en la Academia Militarizada Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas. Su fallecimiento es investigado bajo el protocolo de feminicidio.

El padre de Dafne Zapata es sentenciado a 20 años de prisión: ¿habrá apelación por parte de Gabriel ‘N’?

Durante una audiencia celebrada en el Centro Integral de Justicia de El Mante, Tamaulipas, el juez Eliseo Sánchez Wong declaró culpable a Gabriel ‘N’ por el delito de abuso sexual agravado contra su hija, la joven Dafne Zapata que falleció en un campamento militarizado, y fue sentenciado a 20 años de prisión.

La denuncia fue presentada por Alejandra Quintos, madre de Dafne, en el año 2019, inicialmente tipificado como violación equiparada antes de su reclasificación como abuso sexual agravado. Durante más de siete años, el procedimiento atravesó distintos retrasos y recursos legales antes de llegar a la etapa de juicio.

Tras conocer el fallo, Gabriel ‘N’ manifestó su inconformidad con la pena y anunció que su defensa buscará apelar. Mientras tanto, el abogado representante del acusado afirmó que el hombre continuará en libertad mientras se tramitan los recursos legales.

El proceso inició en 2019, cuando Dafne tenía seis años y rindió declaraciones videograbadas mediante una cámara de Gesell, material que fue admitido como prueba anticipada para el juicio. Sin embargo, su muerte en julio de 2026 le impidió comparecer personalmente en la etapa de juicio, por lo que el proceso continuó con las declaraciones que había rendido años antes.

Caso Dafne Zapata: el feminicidio que impidió su testimonio

La muerte de Dafne ocurrió después de que ingresara al campamento de verano de la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, el 13 de julio de 2026. Días después de su incorporación, el personal de la institución informó a su madre sobre un “problema de salud” de la adolescente, comunicando posteriormente su fallecimiento.

De acuerdo con la plantilla del campamento militarizado, la menor “perdió el conocimiento dentro de un baño”, no obstante, la autopsia concluyó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión, además de registrar golpes y contusiones en diversas partes del cuerpo.

Ante estos hallazgos y las denuncias de la familia, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió una investigación bajo el protocolo de feminicidio, teniendo por principales sospechosas y sospechoso al director de la Academia Doenitz, Jorge Luis ‘N’, y a Estrella ‘N’, identificada por alumnos y padres como “Estrellita”; la joven Danna Yanina ‘N’, de 18 años, también fue vinculada a proceso.