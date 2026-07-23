Danna “N” es la primera detenida por la muerte de Dafne Zapata: ¿Qué es lo último que se sabe del caso?

Caso Dafne Zapata | ¿Quién es Danna Yanina “N”? La primera detenida por el caso. (Alejandra Quintozz en Facebook/Redes sociales)

La investigación por la muerte de Dafne Zapata, la menor de 13 años que falleció durante un campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz en Tamaulipas, avanza con la detención de la primera persona presuntamente involucrada. Se trata de Danna Yanina “N”, una joven de 18 años que, de acuerdo con la Fiscalía estatal, fue arrestada por su posible participación en el caso que ya es investigado como feminicidio.

El caso de Dafne Zapata

Dafne ingresó al campamento el pasado 13 de julio. Cuatro días después, su madre, Alejandra Quintos, recibió una llamada para informarle que su hija había sufrido un desvanecimiento mientras se bañaba y que ya no presentaba signos vitales.

La versión de la familia difiere por completo de la ofrecida por la academia. De acuerdo con la necropsia, la causa de muerte fue asfixia por sumersión, mientras que la madre de la menor sostiene que Dafne fue víctima de tortura antes de morir. En contraste, los directivos del plantel aseguraron que la adolescente perdió el conocimiento en las regaderas.

Tras la muerte de la menor, la Academia Militarizada Marina Doenitz eliminó sus redes sociales. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Gobierno de Tamaulipas supervisar este tipo de centros y aclaró que la institución no pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional, pese a promocionarse como una academia militarizada.

La primera detención en la investigación

La madrugada de este jueves fue detenida Danna Yanina “N”, de 18 años, quien era señalada como instructora auxiliar de Estrellita Mora, responsable del cuidado de las niñas durante el campamento y una de las personas señaladas por la madre de Dafne.

De acuerdo con la defensa de la joven, Danna acudió voluntariamente al Ministerio Público para rendir su declaración sobre el caso. Fue al concluir su comparecencia cuando agentes ministeriales le notificaron que existía una orden de aprehensión en su contra y procedieron a detenerla.

Hasta ahora, la Fiscalía de Tamaulipas no ha informado públicamente cuáles son los delitos específicos que se le imputan ni ha detallado cuál habría sido su participación en los hechos.

Abogado de Danna “N” denuncia presuntas inconsistencias

Tras la detención, su defensa aseguró que existen irregularidades en el proceso y rechazó que tuviera responsabilidad en la muerte de la menor. Según explicó, Danna Yanina no era instructora del campamento de verano, sino estudiante del último semestre de preparatoria de la Academia Militarizada Marina Doenitz. Señaló que, aunque ya había concluido sus estudios, permanecía en las instalaciones por un acuerdo con la dirección del plantel, ya que su colegiatura cubría ese periodo y realizaba trámites para ingresar a la Licenciatura en Medicina de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Será durante las próximas audiencias cuando un juez determine si existen elementos suficientes para vincular a proceso a Danna “N” y continuar con las investigaciones por la muerte de Dafne Zapata.