Sheinbaum alista reunión con la titular del FMI durante su visita a China

Claudia Sheinbaum junto a mexicanas y mexicanos que viven y trabajan en China

La presidenta Claudia Sheinbaum incorporó a su agenda de actividades en China una reunión con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), quien solicitó el encuentro, informó la mandataria durante su primer día de actividades en la provincia de Guangdong.

Tras reunirse con empresarios mexicanos residentes en esa región, Sheinbaum explicó que uno de los objetivos de su visita es ampliar los vínculos económicos y de cooperación con otros países, así como generar oportunidades para que los productos nacionales tengan presencia en el mercado chino.

En una comida que se prolongó cerca de dos horas, la presidenta conversó con los connacionales sobre las posibilidades de mantener una relación cercana con el gobierno mexicano y contribuir al desarrollo del país. Al abandonar el restaurante Tequila Coyotes, ubicado en la zona de Sea World, señaló que les planteó buscar alternativas para que “estemos cerca y ver cómo se puede ayudar a México”.

En el encuentro también reconoció el trabajo de los empresarios mexicanos que desarrollan actividades comerciales en China, a quienes calificó como “un orgullo para nuestro país”.

Como parte de la reunión, entregó el distintivo Hecho en México al establecimiento, propiedad de Ernesto Humberto Treviño Amezcua.

La mandataria estuvo acompañada por integrantes de su gabinete, entre ellos Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores; Marcelo Ebrard, de Economía; David Kershenobich, de Salud; Luz Elena González, de Energía; Alicia Bárcena, de Medio Ambiente; Josefina Rodríguez, de Turismo, y Rosaura Ruiz, de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Cooperación tecnológica y comercial

En sus primeras impresiones sobre Shenzhen, Sheinbaum destacó el crecimiento acelerado de la ciudad y su desarrollo urbano y tecnológico. “Es muy impresionante”, expresó al observar los edificios de gran altura que caracterizan a esta zona, a la que describió como “muy imponente”.

El desarrollo de Shenzhen tiene como antecedente la decisión del gobierno chino, en 1980, de establecer ahí la primera zona económica especial del país. Actualmente, la ciudad es uno de los centros de desarrollo de alta tecnología y robótica.

La visita ocurre en vísperas del encuentro que sostendrá con el presidente de China, Xi Jinping, ante quien buscará establecer acuerdos de colaboración en sectores donde ese país cuenta con avances importantes.

Sheinbaum explicó que el interés de México no se limita a incrementar el intercambio comercial, sino que también contempla cooperación científica, tecnológica y cultural, además de otros ámbitos en los que puedan identificarse oportunidades de trabajo conjunto.

En ese sentido, señaló que el gobierno mexicano busca que los productos nacionales puedan ingresar y tener mayor presencia en el mercado chino.

La presidenta también expuso que el Plan México representa una estrategia de desarrollo que va más allá de facilitar la llegada de capital extranjero. Sostuvo que el propósito es impulsar un modelo económico que coloque a las personas en el centro y permita avanzar en la reducción de la pobreza.

Además de la reunión con Xi Jinping y su participación en las actividades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la mandataria confirmó que sostendrá un encuentro bilateral con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong.

Por otra parte, informó que Jesús Seade, actual embajador de México en China, se incorporará como uno de los 24 directores ejecutivos del Fondo Monetario Internacional.

Desde esa posición, Seade representará no solamente a México, sino también a España, Venezuela, Colombia y los países de Centroamérica.