Buen Fin acumula 94 quejas; todas favorecen a consumidores

César Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) durante conferencia matutina en Palacio Nacional (Andrea Murcia Monsivais)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recibió 94 inconformidades durante los primeros días del Buen Fin 2026, todas resueltas a favor de los consumidores, además de proporcionar 6 mil 206 asesorías a personas que solicitaron orientación sobre sus derechos y las condiciones de compra.

El balance fue presentado por el titular de la dependencia, Iván Escalante, durante la conferencia matutina del Gobierno de México, moderada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien encabezó el encuentro en Palacio Nacional.

Escalante precisó que el registro corresponde al corte del domingo 15 de noviembre, a las 18 horas, y señaló que la atención a los compradores se mantiene mediante distintos mecanismos para recibir reclamaciones y proporcionar información sobre posibles irregularidades en los establecimientos.

“Hasta ayer, a las seis de la tarde, tenemos 94 inconformidades atendidas, todas a favor de las personas consumidoras y 6 mil 206 asesorías”, informó.

El funcionario explicó que la atención se realiza mediante tres vías: el Teléfono del Consumidor, los módulos instalados en puntos comerciales y las brigadas móviles que recorren zonas de alta afluencia.

Mantendrán atención hasta el martes

El operativo de la Profeco comenzó el viernes 13 de noviembre y concluirá el martes 17, por lo que todavía se mantendrán disponibles los servicios de orientación y recepción de inconformidades durante los últimos días de la campaña comercial.

Para estas actividades, la dependencia desplegó alrededor de mil 300 servidores públicos en las 32 entidades del país, con 169 módulos de atención en centros comerciales y otros puntos de concentración de compradores, además de 394 brigadas itinerantes.

Estas últimas realizan recorridos para acercar los servicios de la institución a los consumidores y facilitar que puedan reportar problemas relacionados con sus adquisiciones sin necesidad de trasladarse a una oficina de la Procuraduría.

Escalante también explicó que se habilitó un código QR para consultar la ubicación de los módulos y los recorridos que realizan las brigadas, con el propósito de que las personas identifiquen los puntos donde pueden solicitar asistencia.

El Teléfono del Consumidor constituye el tercer mecanismo de atención y ha sido utilizado para recibir y dar seguimiento a las inconformidades registradas durante el programa.

El titular de Profeco adelantó que el despliegue continuará hasta el cierre de la jornada comercial y que posteriormente se difundirá un balance con los resultados de esta edición. Indicó que el corte podría presentarse el martes por la tarde o, en su caso, el miércoles.

Las cifras presentadas corresponden a un primer balance de la actividad de la Procuraduría durante el Buen Fin y distinguen entre las reclamaciones que requirieron atención y las solicitudes de asesoría formuladas por los compradores.

Con el operativo todavía en marcha, los consumidores pueden acudir a los módulos, identificar a las brigadas mediante el código QR o comunicarse al Teléfono del Consumidor para solicitar orientación o presentar alguna inconformidad relacionada con sus compras.