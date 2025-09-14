Residente presenta canción de Prudence en concierto masivo en el Zócalo

Concierto de Residente en el Zócalo Capitalino Foto: Cortesía

El Zócalo capitalino vibró con el concierto de Residente, que reunió a más de 180,000 asistentes, donde el artista sorprendió al público al presentar por primera vez en vivo la canción creada en colaboración con Prudence, como parte de la campaña “Hablemos Sin Vergüenza”.

La colaboración marca un hito: es la primera vez que una marca se une a un artista en un evento masivo en México, y se da gracias al perfil contestatario de Residente, quien no tiene miedo de hablar de temas de sexualidad. Durante el evento, Prudence —parte de la organización global DKT, presente en más de 100 países; otorgó gratuitamente alrededor de 102,000 piezas de producto a los asistentes, fomentando la educación sexual y la prevención de ITS.

La campaña “Hablemos Sin Vergüenza” busca derribar tabúes, abrir conversaciones responsables sobre sexualidad y conectar con los jóvenes a través de la música, la cultura y la información. Con esta presentación en uno de los escenarios más emblemáticos de México, se consolida como un movimiento de gran alcance en Latinoamérica.

Para escuchar la canción y unirte a la conversación, da clic aquí

También puedes consultar el making off y la historia de esta colaboración aquí

Para más información sobre la campaña y los próximos lanzamientos, visita Fb: Prudence México IG: condonesprudence y únete a la conversación usando el hashtag #HablemosSinVergüenza.