Global Energy, estándar de transparencia para confianza en industria energética mexicana

En un mercado históricamente afectado por la discrecionalidad, la transparencia y objetividad son los nuevos combustibles del progreso, señala Nicolás Avellaneda — Para que la industria energética cuente con un estándar nuevo de transparencia y objetividad en la evaluación de proveedores del sector de gas, petróleo y energía, especialistas y consultores del sector anunciaron la creación de Global Energy.

Los expertos informaron que contar con un elemento independiente como Achilles, garantiza procesos confiables, trazables y alineados con estándares nacionales e internacionales.

Nicolás Avellaneda, director para América Latina de Achilles, dijo que Global Energy “marca un nuevo estándar de transparencia y objetividad, en un contexto donde la credibilidad y la integridad son determinantes, las evaluaciones externas permiten tomar decisiones basadas en evidencias, fortalecimiento de confianza en un mercado históricamente afectado por la discrecionalidad”.

Comentó que Global Energy surge como un espacio de continuidad y fortalecimiento colectivo; “incluye cerca de 10 mil proveedores evaluados en México, donde se promueven estándares técnicos, éticos y de sostenibilidad compartidos entre compradores y proveedores”.

Por su parte Ricardo Ortega, CEO de Alliance, se congratuló con el lanzamiento del nuevo estándar de validación; dijo que será un elemento que dará certidumbre a las pequeñas y medianas empresas que son proveedoras del sector energético.

Presentes también en el evento "La Crisis y Retos de los Proveedores en el Sector Energético al cierre de 2025″, Luis Miguel Labardini-Deveaux, socio del Despacho Marcos y Asociados, y Mercedes Sánchez,responsable de Licitaciones y Proyectos de Pifusa.

Fue informado que la industria energética mexicana atraviesa una etapa de transformación y estrés financiero, con cadenas de suministro afectadas por la baja actividad y los retrasos de Petróleos Mexicanosen los pagos a los contratistas, que superan los 900 mil millones de pesos.

