Banxico concluye su ciclo de recortes dejando la tasa de interés en 6.50%

Banco de México

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió (por mayoría de votos) reducir en 25 puntos base la Tasa de Interés Interbancaria a un día, llevándola a 6.50%, en su reunión del 6 de mayo de 2026. Con esta decisión, el instituto central declaró concluido el ciclo de recortes iniciado en marzo de 2024 y señaló que hacia adelante será apropiado mantener la tasa en su nivel actual. La votación fue de tres votos a favor del recorte —Victoria Rodríguez Ceja, José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo— contra dos votos a favor de mantenerla en 6.75%, los de Galia Borja Gómez y Jonathan Heath Constable.

En México, la economía mostró un desempeño claramente peor al esperado. En el primer trimestre de 2026 el PIB se contrajo 0.77% en términos trimestrales, revirtiendo la mayor parte del avance del trimestre anterior. La debilidad fue generalizada: manufactura, minería, servicios y actividades primarias cayeron. El consumo privado acumuló una contracción de 2.1% desde diciembre y la inversión fija bruta también retrocedió. El único motor de la actividad fue la demanda externa, con exportaciones manufactureras no automotrices creciendo a doble dígito y alcanzando niveles históricos. La Junta consideró que esta debilidad implica una ausencia de presiones de demanda y que las condiciones de holgura continuarán ampliándose.

En materia de inflación, la inflación general bajó de 4.59% en marzo a 4.45% en abril, jalonada por la caída de la subyacente de 4.45% a 4.26%. El componente no subyacente permaneció elevado, impulsado principalmente por el alza del jitomate, que explicó 64 de los 66 puntos base de incremento acumulado entre enero y abril. La Junta destacó que no se han observado efectos de segundo orden derivados de los ajustes al IEPS ni de las medidas arancelarias. Aun así, el balance de riesgos para la inflación se mantiene con sesgo al alza, especialmente por la persistencia de la inflación de servicios y la incertidumbre geopolítica.

Los dos votos disidentes reflejaron posturas de mayor cautela. Borja Gómez argumentó que la sucesión de choques de oferta y la lentitud en la convergencia hacia la meta del 3% justifican mantener la postura actual. Heath señaló que la tasa real ex-ante ha alcanzado niveles no vistos desde 2022, que el margen para recortes adicionales frente a la Fed es estrecho y que una pausa prolongada permitiría absorber los choques inflacionarios vigentes.

El Banco de México reafirmó su compromiso con la estabilidad de precios y su disposición a mantener la postura monetaria en el nivel alcanzado para hacer frente a los riesgos derivados del entorno macroeconómico, incluida una eventual escalada del conflicto en Medio Oriente.