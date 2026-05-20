Disminuyen expectativas de crecimiento del PIB

PIB México

De acuerdo a la Encuesta de Expectativas de Citi México, se realizó un ajuste a la poryección de crecimiento de producto interno bruto (PIB) nacional para este año en 1.1 por ciento.

El documento indica que la proyección mediana de crecimiento del PIB para 2026 disminuyó a 1.1 por ciento desde el 1.2 por ciento de la última encuesta, con un rango de estimaciones que va desde 0.5 por ciento a 1.5 por ciento.

Para 2027, los analistas privados también mantuvieron su perspectiva del PIB mexicano en un 1.8 por ciento, al igual que en la encuesta anterior, mientras el Gobierno mexicano estima un crecimiento entre un rango de 1.9 por ciento y 2.9 por ciento.

La Encuesta de Expectativas de Citi también precisó que los participantes en la encuesta “no esperan cambios” en la tasa de política monetaria de Banxico al menos en 2026 y 2027.

De los 33 encuestados, señaló la encuesta, 25 no esperan ningún movimiento, mientras que 7 esperan el próximo movimiento en 2027 (tres alzas frente a cuatro recortes) y uno espera un recorte en diciembre de 2026.

Para la primera quincena de mayo, la encuesta proyecta una inflación general y subyacente de -0.14 por ciento y 0.15 por ciento, respectivamente, mientras que as proyecciones de inflación general disminuyeron.

La proyección mediana para la inflación general para fines de 2026 se ubica en 4.3 por ciento desde el 4.35 por ciento de hace quince días; para el componente subyacente, la mediana se mantuvo en 4,2 % desde la última encuesta.

Y para fines de 2027, la expectativa de inflación general disminuyó a 3.8 por ciento desde el 3.87 por ciento de hace quince días; para el componente subyacente, se mantuvo en 3.85 por ciento sin cambios respecto a la última encuesta.