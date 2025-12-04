Buscan mejorar cooperación contra lavado de dinero y terrorismo; clave seguridad financiera: UNIFIMEX

Autoridades de EEUU y México junto con la UNIFIMEX analizan los retos y riesgos sobre lavado de dinero y criptomonedas

La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) conjuntamente con autoridades de Estados Unidos y México, instituciones financieras y empresas del ecosistema cripto expresaron su compromiso para mejorar la cooperación en Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo, así como la aplicación de sanciones internacionales y regulación de activos virtuales, es decir criptomonedas.

Durante el encuentro AML & Crypto Summit 2025, la UNIFIMEX junto con las autoridades de EU, como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) que es el organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unido y se ocupa de la aplicación de las sanciones internacionales estadounidenses en el ámbito financiero se acordó trabajar en un objetivo común: proteger la integridad del sistema financiero frente a nuevas amenazas globales.

Durante el evento, especialistas nacionales e internacionales abordaron desde investigaciones financieras, KYC/KYT, tendencias globales de stablecoins, riesgos de BEC, estándares regulatorios internacionales, hasta la evolución de la LFPIORPI y la reforma 2025, generando un espacio único de intercambio y capacitación de alto nivel para todo el sistema financiero mexicano.

La presidenta ejecutiva de UNIFIMEX, Soraya Pérez Munguía refrendó el compromiso del organismo que encabeza para que México modernice su marco regulatorio, impulse la innovación financiera sin sacrificar la protección de los usuarios, y con ello posicionarnos como un país líder regional en integridad y seguridad financiera.

La importancia de este encuentro—agrega—es contribuir a la estabilidad, transparencia e innovación de todo el ecosistema financiero mexicano.

Este summit o cumbre, representa el primer evento de gran escala bajo el liderazgo Soraya Pérez Munguía.

“UNIFIMEX está viva, está activa y está trabajando con una visión amplia y de futuro. Lo que hoy hicimos va más allá de nuestros asociados: es un ejercicio abierto a todo el sistema financiero, porque fortalecer la integridad del sector requiere colaboración y corresponsabilidad”, indicó

El Summit (cumbre) , se realizó en la Universidad de la Libertad y en el Tecnológico de Monterrey Santa Fe donde concurrieron instituciones que buscan proteger la integridad del sistema financiero frente a nuevas amenazas globales.

Asimismo coincidieron empresas y consultorias nacionales e internacionales como COINPRO, TRM Labs, LexisNexis Risk Solutions, Chainalysis. Agencias de investigación estadounidenses como IRS-CI, HSI, y representantes de OFAC y FinCEN, quienes participaron de forma conjunta con reguladores mexicanos, instituciones financieras, asociaciones especializadas, empresas tecnológicas y académicos, generando un diálogo abierto nunca antes visto en México.