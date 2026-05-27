Oficina Móvil: Nuevo servicio de asistencia a la población para realizar trámites relacionados con el SAT.

Oficina Móvil del SAT

Durante el mes de mayo se realizará en todo el país un programa denominado “Oficina Móvil”, el cuál tiene el propósito de brindar servicios fiscales y atención a los contribuyentes, el programa estará coordinado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Los módulos brindarán orientación fiscal para realizar trámites como: inscripción al RFC, generación y renovación de firma electrónica, emisión de la Constancia Fiscal (CSF). Los módulos estarán disponibles para asistir sin cita previa, y brindarán atención en un horario de 9:00 a 17:00 los días miércoles y jueves, mientras que el viernes el horario de atención será de 9:00 a 15:00 horas.

Dónde asistir:

Michoacán. El SAT contará con dos oficinas: una n la Unidad Deportiva de la Constitución, San Miguel, 59140, en el municipio de Cojumatlán el 27 de mayo. La segunda en Angamacutiro de la Unión, en el Campo Deportivo Angamacutiro- Centro, 58550, el 28 de mayo.

Puebla. Esta oficina birndará atención del 29 al 31 de mayo, en la Feria de Afores Puebla 2026, localizada en Calle 16 de Septiembre, s/n Centro Histórico de Puebla.

Baja California Sur. La asesoría se brindará en el Municipio de Comondú, el 28 y 29 de mayo, en Carretera transpeninsular km 212.5 Col. Vargas; dentro del Servicio Nacional de Empleo.

Hidalgo. Las oficinas estarán ubicadas en el Municipio de Ajacuba, el 28 de mayo, dentro del evento Rutas de la Transformación.

Sinaloa. El SAT instalará una Oficina Móvil en Gabriel Leyva Solano 42, Col. Centro, del 27 al 28 de mayo.

Estado de México. En el Ayuntamiento del Municipio de San Salvador Atenco, el 29 de mayo, en el módulo ubicado en Calle 27 de Septiembre, Número 103, Col. Centro.

Oaxaca. En el Municipio de Tlacolula de Matamoros, la Oficina Móvil brindará atención en el módulo ubicado en Avenida 2 de abril Número 34A, el día 29 de mayo.

Sonora. El próximo 29 de mayo, el módulo del SAT se ubicará en Ejido Mi Patria.

Colima. el SAT brindará servicios, a través de una oficina itinerante el 28 de mayo, en Cancha Techada de usos múltiples, Callejón Aldama, Col. Libertad, Centro.

Chihuahua. El SAT participará en el programa Sistema de Apertura Rápida de Empresas, mediante una Oficina Móvil, la cual se establecerá el 29 de mayo en Avenida Independencia, Número 14, Zona Centro, Chihuahua.

Tamaulipas. El 27 de mayo se instalará un centro de atención en la Oficina Fiscal de Altamira en Calle Quintero y Morelos, Sin número, Zona Centro, Altamira. El mismo día, habrá un módulo de atención en la Jornada de Empleo de Dependencias Gubernamentales en Seguridad, ubicado en Libramiento oriente S/N Col. Azteca, 2do Piso, Reynosa.

Guanajuato. El 27 de mayo la oficina atenderá a la comunidad del Municipio de San Diego de la Unión; cuya oficina estará ubicada en la Plaza Principal número 1, Zona Centro. También, el 28 de mayo habrá un módulo del SAT en la Feria de Paz que se realizará en Celaya, en Col. Jardín Centro.

Quintana Roo. Al Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres, la Oficina Móvil atenderá a la población el 27 de mayo, en Av. Isla Contoy, No. 1222, Col. La Gloria. En tanto, el 28 de mayo el módulo estará en Puerto Morelos, ubicado en Av. Joaquín Zetina Gasca con calle Cedro, SMZ 17 MZ 10 LT 15-02 local C, Plaza Oasis.

Nuevo León. El 28 de mayo, la oficina itinerante estará en el Ayuntamiento del Municipio de Sabinas Hidalgo, para ofrecer atención en las instalaciones de la Presidencia Municipal, ubicada en Calle Ignacio de Maya Número 120, Zona Centro.

Morelos. El Ayuntamiento del Municipio de Xochitepec será sede la Oficina Móvil del SAT, durante los días 27 y 28 de mayo, en Plaza Colón S/N Col. Centro.

Jalisco. La Feria de Paz en el Municipio de Tlaquepaque, tendrá un módulo de atención a la población el 29 de mayo, en el Parque del Laberinto, Calle Daniel Travieso Guzmán, Col. Francisco Silva Romero, San Pedro Tlaquepaque.