BEI y Secretaría de Energía acuerdan impulsar inversiones estratégicas

BEI - Secretaría de Energía

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Secretaría de Energía del país firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) con el objetivo de fortalecer la cooperación en proyectos prioritarios de infraestructura energética y acelerar la transición energética del país.

El acuerdo fue suscrito durante la visita oficial a México de la presidenta del BEI, Nadia Calviño, quien encabeza la relación entre la Unión Europea y México en un contexto global marcado por cambios económicos y energéticos.

El memorando contempla priorizar el financiamiento del BEI en proyectos de transmisión y distribución eléctrica, así como en iniciativas de generación de energía renovable. Además, busca promover el intercambio de información, asistencia técnica y buenas prácticas para identificar proyectos estratégicos tanto del sector público como del privado.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, resaltó que esta alianza permitirá impulsar inversiones clave para consolidar la transición energética del país.

“Con esta alianza con el Banco Europeo de Inversiones, esperamos impulsar la inversión en proyectos estratégicos para México que consolidarán la transición energética del país”, expresó González Escobar.

Por su parte, Nadia Calviño precisó que el BEI traducirá la renovada relación entre México y la Unión Europea en inversiones con impacto económico y social para la población mexicana.

La firma de este acuerdo representa una de las primeras acciones del BEI en México desde 2020, junto con un préstamo de 150 millones de euros otorgado a Bancomext para respaldar inversiones verdes y sociales en sectores prioritarios.

El fortalecimiento de esta cooperación ocurre después de la reciente Cumbre México–Unión Europea, en la que se firmó el Acuerdo Global Modernizado entre ambas partes, encabezada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

El BEI informó que el memorando permitirá ampliar los vínculos con las autoridades mexicanas y respaldar una cartera de proyectos alineados con los objetivos de desarrollo del país y las prioridades del denominado Plan México.

El Grupo Banco Europeo de Inversiones es uno de los principales bancos multilaterales de desarrollo del mundo. Entre sus prioridades se encuentran la acción climática, el impulso a las energías limpias, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de infraestructura estratégica.

La cooperación también se enmarca dentro de la estrategia europea Global Gateway, iniciativa que busca movilizar hasta 400 mil millones de euros en inversiones internacionales hacia 2027 para promover proyectos sostenibles, conectividad e infraestructura en distintos países socios.

La Crónica de Hoy 2026