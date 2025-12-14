Alerta empresariado que incremento al ISN en 16 estados afectará inversiones y empleo

Al menos 16 estados elevaron impuestos locales como el ISN

Luego de que alrededor de 16 entidades federativas impulsan incrementar impuestos, entre ellos el Impuesto Sobre Nómina, la Copar,ex y la Concanaco—Servytur advirtieron que aumentar gravámenes y derechos locales sobre la economía formal, podría traducirse en menos inversión, empleo formal y mayor presión de costos para las familias.

La COPARMEX señala que estas medidas afectan la contratación formal y la sostenibilidad de la plantilla laboral.

En Nuevo León—agrega--, un aumento del ISN podría afectar al 94% de las MiPyMEs, con incrementos de costos promedio del 6,6%, obligando a muchas a elevar precios, detener inversiones o reducir contrataciones.

En Quintan Roo, el derecho (VisiTax) se aplicaría por “uso de infraestructura pública turística en Quintana Roo”. De aprobarse, impactaría a más de 5.5 millones de viajeros norteamericanos al año, justo en un momento de desaceleración y alta sensibilidad del mercado.

El sector turístico advierte: mientras México busca atraer visitantes rumbo al Mundial de Futbol, Quintana Roo podría encarecer la llegada de sus principales mercados emisores.

Detalla que el Visitax surgió oficialmente como un *aprovechamiento* estatal a partir del 1 de abril de 2021, impulsado por el gobierno de Quintana Roo y aprobado por el Congreso del Estado para ser cobrado a los visitantes extranjeros.

A su vez, el presidente de este organismo, Octavio de la Torre, reconoció la legítima necesidad de estados y municipios de contar con recursos para cumplir sus funciones, pero alertó que incrementar impuestos y derechos locales sobre la economía formal, sin una estrategia paralela de eficiencia del gasto, simplificación y una política integral para ampliar la base y facilitar la incorporación de más personas y negocios a la formalidad, castigará al empleo.

“La prioridad es proteger el empleo formal y la supervivencia de los negocios familiares, que sostienen el tejido económico en colonias, barrios y centros urbanos”, refirió.

Al realizar una consulta interna (agremiados a nivel nacional) preliminar con presidencias de cámaras para identificar rubros sensibles y riesgos de impacto en la economía local, la Concanaco detectó que más de la mitad ubica como principal foco de preocupación el Impuesto sobre Nómina (ISN) y el predial (aunque es municipal, impacta la carga total).

De la Torre mencionó que permanecer en la formalidad implica costos y obligaciones que deben cuidarse para no desincentivar el empleo y la inversión —especialmente en mipymes y negocios familiares—, por lo que cualquier ajuste adicional debe evaluarse con responsabilidad y visión de competitividad.

“Este diagnóstico se acompaña de casos ya detectados de incrementos y ajustes en distintos estados —con variaciones desde moderadas hasta de alta magnitud— que impactan costos de operación, cumplimiento y, en consecuencia, precios y contratación”, apuntó.

Además, los impuestos aparecen en recurrencia con impuesto al hospedaje, venta final de bebidas alcohólicas, contribuciones vinculadas a plataformas digitales e impuestos ecológicos.

La discusión fiscal en las entidades no debe plantearse como un dilema entre recaudar o no recaudar, sino como cómo recaudar mejor y con justicia: elevando la productividad, fortaleciendo la confianza en las instituciones y generando condiciones para que más actividades económicas transiten a esquemas formales, de modo que el costo de sostener a los gobiernos no recaiga siempre en quienes ya cumplen.

El presidente de la Concanaco informó que ya trabaja con las cámaras locales en un plan de acercamiento institucional para fortalecer el diálogo con diputadas y diputados locales, autoridades municipales y gobiernos estatales, a fin de presentar un mensaje único: no frenar la formalidad, proteger el empleo y cuidar la economía de las familias.

Abundó que este esfuerzo cobra relevancia ante el contexto internacional y la necesidad de certidumbre para sostener inversión y consumo, así como ante los procesos de renovación de gobiernos y definición de prioridades públicas en diversas entidades.