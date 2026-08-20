Sigue a la baja industria minerometalúrgica; cae 8.6 % en junio, reporta Inegi

El reporte del Inegi destaca que las mayores caídas a tasa anual las registraron zinc, plomo, oro, azufre y plata El reporte del Inegi destaca que las mayores caídas a tasa anual las registraron zinc, plomo, oro, azufre y plata (Especial)

Cae industria minera — México registró en junio pasado una caída mensual de 8.6 por ciento en su producción minerometalúrgica, frente al registro de mayo y un descenso anual de 10.6 por ciento, destacan este jueves cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El reporte del órgano autónomo refiere que en el periodo de referencia, la producción minerometalúrgica por mineral registró decrecimientos en tasa anual en zinc, plomo, oro, azufre, plata, carbón no coquizable y yeso. La de fluorita permaneció sin variación, mientras que la de cobre y pellets de fierro mostró incrementos.

En cifras originales por mineral, las mayores caídas a tasa anual las registraron la producción de zinc, con un descenso de 41.8 por ciento; le siguieron el plomo, con una baja de 21.7; el oro, con una reducción de 19.2; el azufre, que disminuyó 17.8; y la plata, con una contracción de 8.5 por ciento.

Asimismo, el carbón no coquizable registró una variación de menos 1.8 por ciento y el yeso de menos 1.0 por lento. La fluorita se mantuvo sin cambios respecto al mismo periodo del año previo.

En contraste, la producción de pellets de fierro mostró un incremento anual de 9.1 por ciento, mientras que la de cobre registró un ligero avance de 1.1 por ciento; la producción de oro cayó 18.6 por ciento interanual.

En lo que respecta a los movimientos registrados por estados en esta industria, Zacatecas presentó una disminución de 50.4 por ciento; Guerrero cayó 5.6, Chihuahua 6.1, Sonora 1.8 por ciento y Durango registró un incremento de 2.2 por ciento.

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