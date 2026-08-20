¿Quién es Xu Jiayin? El hombre que llegó a ser el más rico de China y ahora está condenado a cadena perpetua

Xu Jiayin Multimillonario chino condenado a cadena perpetua. (EFE)

Xu Jiayin, quien alguna vez fue el hombre más rico de Asia, fue sentenciado a cadena perpetua. El director ejecutivo de la compañía de bienes raíces Evergrande fue responsable de la crisis inmobiliaria que todavía enfrenta el país asiático.

¿Quién es y por qué fue condenado a cadena perpetua?

De humildes comienzos, Xu Jiayin construyó su fortuna arriesgándose en las entonces relativamente nuevas zonas económicas especiales de China. Dejó su trabajo estatal en Wuhan y se mudó a Shenzhen.

Comenzó Evergrande en 1996. En su apogeo, la inmobiliaria se encargó de la construcción de millones de metros cuadrados de inmuebles para ingresos medios a superiores, convirtiéndose en la compañía de bienes raíces más valiosa del planeta. La fortuna de Xu llegó a alcanzar los 42 mil 500 millones de dólares.

A pesar del éxito que llegó a tener, la compañía también llevó a la crisis inmobiliaria de 2023, a la que a veces se le refiere como la crisis de Evergrande debido al rol fundamental que tuvo la compañía en colapsar el mercado de bienes raíces a través de la sobreconstrucción de infraestructura, la deuda acumulada y la inflación de sus ingresos. La empresa se declaró en bancarrota en 2023 y en 2025 salió de la bolsa de valores de Hong Kong.

Xu fue detenido en 2023 y se le imputaron cargos que incluían malversación de fondos y soborno corporativo. En abril, compareció ante la corte y se declaró culpable, afirmando estar arrepentido de sus crímenes. Este 20 de agosto se le sentenció a cumplir cadena perpetua en prisión. Sus hijos, Xu Zhijian y Xu Tenghe, también fueron sentenciados a entre 22 meses y 18 años en prisión.

China ha sido dura en el pasado cuando se trata de castigar crímenes financieros y negocios que se salgan de las regulaciones del Partido Comunista Chino, y se ha visto la detención de multimillonarios como Guo Wengui de Miles Guo, Xiao Jianhua de Tomorrow Holdings y Bao Fan de China Renaissance.