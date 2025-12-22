Por incremento anual del IEPS, subirá el precio de la gasolina

Incrementa el IEPS para gasolinas (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación las nuevas cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de la gasolina, mismos que serán aplicados a partir de enero del 2026.

Este ajuste a la tarifa forma parte de un mecanismo previsto en la ley para actualizar las cuotas con el fin de mantener el valor real de la recaudación frente al crecimiento de la inflación.

El impacto en combustibles fósiles como gasolina y diésel será:

Gasolina menor a 91 octanos: aumento de 6.7001 pesos por litro.

Gasolina mayor o igual a 91 octanos: aumento de 5.6579 pesos por litro.

Diésel: 7.3634 pesos por litro.

Combustibles no fósiles: 5.6579 pesos por litro.

En el caso de otros combustibles fósiles el aumento será:

Propano: 10.1248 centavos por litro.

Butano: 13.1025 centavos por litro.

Gasolinas y gasavión: 17.7591 centavos por litro.

Turbosina y otros kerosenos: 21.2108 centavos por litro.

Diésel: 21.5491 centavos por litro.

Combustóleo: 22.9975 centavos por litro.

Coque de petróleo: 26.6930 pesos por tonelada.

Coque de carbón: 62.5771 pesos por tonelada.

Carbón mineral: 47.1189 pesos por tonelada.

Otros combustibles fósiles: 68.1134 pesos por tonelada de carbono que contenga el combustible.

Las cuotas por litro en entidades federativas fueron actualizadas de la siguiente forma:

Gasolina menor a 91 octanos: 59.1390 centavos por litro.

Gasolina mayor o igual a 91 octanos: 72.1605 centavos por litro.

Diésel: 49.0817 centavos por litro.