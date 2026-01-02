¿Cómo amaneció el dólar? Precio actualizado de este viernes 2 de enero

Este viernes 2 de enero, el peso mexicano cerró un año histórico. La moneda nacional acumuló una apreciación cercana al 13.7%, lo que representa su mejor desempeño anual desde que opera bajo el esquema de libre flotación, vigente desde 1994. Hasta antes de 2025, su mejor resultado había sido en 2023, cuando ganó 12.96%.

Durante la mañana de este viernes, el dólar se cotiza en 17.97 pesos por unidad. A pesar del buen cierre anual, el peso registra una ligera pérdida del 0.34% en los últimos siete días, de acuerdo con datos de la plataforma Investing.

Precio del dólar en bancos nacionales este viernes 2 de enero

Estos son los precios de compra y venta del dólar en algunos bancos del país:

Afirme: 17.20 compra | 18.60 venta

17.20 compra | 18.60 venta Banco Azteca: 17.00 compra | 18.64 venta

17.00 compra | 18.64 venta Banamex: 17.40 compra | 18.40 venta

17.40 compra | 18.40 venta Banorte: 16.80 compra | 18.30 venta

16.80 compra | 18.30 venta BBVA: 16.96 compra | 18.51 venta

16.96 compra | 18.51 venta Scotiabank: 16.00 compra | 19.00 venta

De acuerdo con el convertidor de divisas de Google, este viernes 2 de enero un dólar equivale a 17.97 pesos mexicanos.

¿Qué explica este comportamiento?

Sobre el movimiento del tipo de cambio, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Base, explicó que el dólar alcanzó su nivel más alto del año el pasado 3 de febrero, cuando llegó a 21.29 pesos por unidad.

Esto tras el primer anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la imposición de aranceles a productos mexicanos, antes de que ambos países lograran acuerdos en temas de migración y seguridad.

Perspectivas para 2026

La especialista señaló que 2026 será un año con retos económicos. Se prevé un crecimiento del PIB de 0.8% y una inflación cercana al 3.9%, lo que podría llevar al tipo de cambio a niveles de 17.65 pesos por dólar durante los primeros meses del año.

Sin embargo, también advirtió que el dólar podría subir hasta los 19 pesos ante la revisión del T-MEC, programada para el 1 de julio de 2026, cuando México, Estados Unidos y Canadá celebren su primera reunión formal para discutir la posible extensión del tratado por 16 años más, hasta 2042.