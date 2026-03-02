SAT activa el Simulador de la Declaración Anual 2025 de personas: así lo puedes usar

SAT 2026: ¿quiénes deben renovar su e.firma para evitar multas? Conoce los pasos para saber si debes renovar tu e-firma y así evitar multas (Pexels y SAT)

Cada año, cuando se acerca la temporada de la Declaración Anual de impuestos, a muchgos usuarios o contribuyentes les surgen dudas evidentes, por ejemplo, ¿cómo llenar el formato?, ¿qué ingresos debo incluir?, ¿qué deducciones aplican?, etc.

No obstante, este 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) decidió poner un primer paso para responder esas preguntas con anticipación, por lo que activó el “Simulador de la Declaración Anual 2025 de Personas Físicas”, una herramienta en línea diseñada para que los contribuyentes puedan practicar y tener claridad sobre cómo quedará su declaración antes de presentarla formalmente.

¿Cómo funciona el 2Simulados de la Declaración Anual 2025 de Personas Físicas?

La idea es sencilla, ya que este simulador permite que cada persona pueda ver un cálculo estimado de sus impuestos a pagar o a favor, con datos reales o aproximados, y en consecuencia prepararse, corregir errores y entender mejor su situación fiscal sin riesgo.

Esta herramienta interactiva no sustituye a la declaración oficial, pero sí funciona como un entrenamiento: presenta campos precompletados, instrucciones paso a paso y estimaciones que ayudan a los contribuyentes a identificar montos, ingresos gravables, deducciones personales, créditos y posibles saldos a favor o cargo. El simulador está disponible en el portal del SAT y puede usarse cuantas veces se quiera.

Sin embargo, el llamado del SAT no es solo a practicar, es a cumplir. Porque la declaración anual no es un trámite opcional ni simbólico. Es una obligación fiscal que tiene consecuencias reales si no se presenta o se presenta mal.

¿Qué pasa si no presento mi delcaración anual?

Para muchos contribuyentes, especialmente quienes no están familiarizados con temas fiscales, la idea de “no declarar” puede parecer una forma de evitar problemas. Pero la realidad es que el fisco mexicano contempla sanciones claras para quienes no presenten su declaración anual en tiempo y forma.

Entre las multas y consecuencias más comunes destacan:

Una sanción económica por no presentar la declaración en el plazo establecido.

Multas adicionales por presentar declaraciones con errores o incompletas.

Requerimientos y citatorios por parte del SAT para corregir la omisión.

En casos persistentes de incumplimiento, incluso intereses o recargos por falta de pago.

De acuerdo con el propio SAT, las cifras de estas sanciones no son simbólicas, ya que pueden representar montos significativos para personas físicas, especialmente si se considera el posible impacto de recargos e intereses acumulados. Y aunque el objetivo principal del SAT es fomentar el cumplimiento voluntario, no se exime a nadie de aplicar las sanciones que marca la ley cuando corresponde.

¿Quiénes deben presentar la Declaración Anual?

De acuerdo con el SAT las personas físicas están obligadas a presentar su declaración anual cuando se encuentren en determinadas situaciones fiscales o quienes obtuvieron ingresos por:

Sueldos y salarios provenientes de más de un patrón

Honorarios o actividades profesionales

Actividades empresariales

Arrendamiento de bienes inmuebles

Plataformas digitales

Ingresos adicionales a salarios

¿Cuándo es la fecha límite para presentar la delcaración anual?

Personas físicas

Deberán presentar la Declaración Anual del 1 al 30 de abril de 2026.

Personas morales

El periodo para se mantiene durante todo el mes de marzo.

Si bien pagar impuestos no es agradable, cumplir con esta obligación evita sanciones, intereses y, sobre todo, evita sorpresas desagradables que pueden afectar tu economía personal o familiar.