Empresarios mexicanos perciben una disminución en la confianza empresarial

INDICADORES AGREGADOS DE TENDENCIA Y EXPECTATIVAS EMPRESARIALES

Los empresarios mexicanos tuvieron una precepción baja durante el mes de mayo, luego de que el Indicador Global de Opinión Empresarial de Tendencia (IGOET) registrara una disminución mensual de 0.3 puntos para ubicarse en 49.9 unidades, nivel que lo coloca por debajo del umbral de los 50 puntos indicando una expectativa menos favorable.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) del INEGI, lo que representa una caída anual de 1.6 puntos, reflejando una menor confianza entre los directivos de los sectores manufacturero, construcción, comercio y servicios privados no financieros.

El comercio fue el sector con el comportamiento más favorable, al alcanzar 52.4 puntos, un incremento mensual de 1.7 unidades que le permitió mantenerse por tercer mes consecutivo en terreno optimista. El avance estuvo impulsado principalmente por el crecimiento en las ventas netas y en los ingresos por consignación y comisión.

Las industrias manufactureras también conservaron una lectura positiva ubicándose en 50.3 puntos, aunque su crecimiento marginal fue de apenas 0.1 puntos respecto a abril. Destacó el aumento en la capacidad utilizada de planta y las exportaciones, mientras que la producción y el empleo continuaron mostrando debilidad.

Por otro lado, la construcción descendió 3 puntos durante mayo para situarse en 42.3 unidades, acumulando ya 20 meses consecutivos por debajo de los 50 puntos. La mayor caída fue en las obras ejecutadas como subcontratista (componente que retrocedió 8.2 puntos en comparación mensual).

Por su parte, los servicios privados no financieros reportaron una disminución de 1.1 puntos para colocarse en 50.1 unidades. Mostrando una desaceleración generalizada en variables como ingresos, demanda nacional y gastos de operación. El componente de personal ocupado cayó hasta 47.9 puntos, ubicándose por debajo del umbral de optimismo.

En términos anuales, la construcción presentó la mayor contracción con una reducción de 3.1 puntos, seguida por los servicios privados no financieros con una caída de 3.2 puntos. Además, el comercio logró mantener un crecimiento anual de 0.5 puntos.

Los resultados de mayo sugieren que la confianza empresarial en México continúa con una menor actividad en sectores clave, particularmente la construcción y algunos segmentos de servicios. Aunque el comercio mantiene señales de fortaleza y las manufacturas conservan un desempeño estable, el retroceso del indicador global por debajo de los 50 puntos refleja una percepción un poco menos favorable sobre el desempeño económico de corto plazo.