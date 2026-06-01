La CFE potencia la transición energética de México con proyectos renovables e innovación tecnológica

Central Hidroeléctrica

En el marco de la política energética del Gobierno de México, orientada hacia un desarrollo más sostenible, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha fortalecido su apuesta por la transición energética mediante el impulso de proyectos de generación limpia, confiable y sustentable. En este proceso, la tecnología juega un papel central, especialmente en áreas como el hidrógeno verde, el almacenamiento de energía y la generación renovable a gran escala.

El Plan de Expansión de Generación contempla la incorporación de más de 2,400 MW de capacidad eólica y más de 4,600 MW de energía fotovoltaica en los próximos años, consolidando una de las agendas de diversificación energética más ambiciosas en la historia reciente del país.

Entre las iniciativas en marcha, destaca el proyecto OASIS BCS Fase I, ubicado en el sistema eléctrico Mulegé, en Baja California Sur —una región que depende de su propia generación de energía—. El proyecto integra generación fotovoltaica, almacenamiento con baterías, producción de hidrógeno verde mediante electrólisis y generación eléctrica con celdas de combustible. Gracias a esta combinación tecnológica, se ha logrado sustituir el uso de combustóleo y diésel, lo que no solo reduce la emisión de contaminantes, sino que también disminuye los costos de producción en la región.

En materia de infraestructura hidroeléctrica, la modernización de diversas centrales contribuirá a sumar más de 121 MW al Sistema Interconectado Nacional. Las plantas donde este proceso ya ha concluido son: Infiernillo y La Villita, en Michoacán; Caracol, en Guerrero; Zimapán, en Hidalgo; Portezuelo I, Portezuelo II y Mazatepec, en Puebla; Angostura, Malpaso y Peñitas, en Chiapas; y Mina y Encanto, en Veracruz.

Energía eólica

El proyecto de mayor relevancia es el Proyecto Hidroeléctrico Chicoasén II, que empleará tecnología tipo bulbo —única en América Latina— y tendrá una capacidad instalada de 240 MW. En conjunto, la modernización del parque hidroeléctrico de la CFE permitirá que la energía limpia y renovable alcance una capacidad total de 535.6 MW.

De esta forma, la CFE avanza en el aprovechamiento estratégico de los recursos naturales del país para consolidar una transición energética más eficiente, confiable y comprometida con la sustentabilidad.