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A partir del 27 de marzo la tasa disminuirá 25 puntos

Banxico sorprende y baja en 25 puntos su tasa de interés para ubicarla en 6.75%

Por Natalia Canul Rosas
Tasa de interés interbancario: 6.75 por ciento

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) consideró apropiado reducir en 25 puntos base la Tasa de Interés Interbancariapara ubicarla en 6.75%, el evaluar congruencia con el panorama inflacionario actual.

La decisión del banco central mostró división interna con tres votos a favor y dos en contra, en lo que es su primer recorte a las tasas desde la reunión del pasado 5 de febrero, cuando decidió “hacer una pausa” en su reducción de los tipos de interés, para dejar la tasa de referencia sin cambios en 7 %, tras una docena de reducciones consecutivas.

En la misma línea, el Banxico apuntó que “juzgó que la postura monetaria alcanzada sería apropiada para enfrentar los retos derivados de una prolongación y escalamiento del conflicto en Oriente Medio y sus repercusiones”.

Precisó también que conforme con la evolución de las condiciones macroeconómicas y financieras lo amerite, “la Junta de Gobierno (de Banxico) valorará la pertinencia y el momento de realizar un recorte adicional a la tasa de referencia”.

Por otro lado, refiere que las tendencias a la baja se ven marcadas por:

  • Una actividad económica menor a la anticipada en México y/o Estados Unidos;
  • Un menor traspaso de aumentos en los costos
  • Menores presiones por la apreciación que la moneda nacional registra desde el año pasado.
  • Desde principio de 2026, la inflación general aumentó de 3.77 a 4.63 por ciento aunque la inflación subyacente permaneció prácticamente sin cambio; por lo tanto estos valores permanecieron a la alza entre el primer y tercer trimestre de 2026.

Por su parte el Banco Central ha reafirmado su compromiso con su mandato prioritario y la necesidad de perseverar en sus esfuerzos que consoliden un entorno de inflación baja y estable ante los sucesos actuales.

Frente al conflicto de Oriente Medio, los mercados financieros internacionales ha tenido una mayor volatilidad y menor voracidad de riesgo esto sumado al incremento de los precios en materias primas y la depreciación del dólar.

Durante este tiempo las tasas de interés gubernamentales en Estados Unidos presentaron movimientos al alza pese a una economía global incierta.

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