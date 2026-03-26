Banxico sorprende y baja en 25 puntos su tasa de interés para ubicarla en 6.75%

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) consideró apropiado reducir en 25 puntos base la Tasa de Interés Interbancariapara ubicarla en 6.75%, el evaluar congruencia con el panorama inflacionario actual.
La decisión del banco central mostró división interna con tres votos a favor y dos en contra, en lo que es su primer recorte a las tasas desde la reunión del pasado 5 de febrero, cuando decidió “hacer una pausa” en su reducción de los tipos de interés, para dejar la tasa de referencia sin cambios en 7 %, tras una docena de reducciones consecutivas.
En la misma línea, el Banxico apuntó que “juzgó que la postura monetaria alcanzada sería apropiada para enfrentar los retos derivados de una prolongación y escalamiento del conflicto en Oriente Medio y sus repercusiones”.
Precisó también que conforme con la evolución de las condiciones macroeconómicas y financieras lo amerite, “la Junta de Gobierno (de Banxico) valorará la pertinencia y el momento de realizar un recorte adicional a la tasa de referencia”.
Por otro lado, refiere que las tendencias a la baja se ven marcadas por:
- Una actividad económica menor a la anticipada en México y/o Estados Unidos;
- Un menor traspaso de aumentos en los costos
- Menores presiones por la apreciación que la moneda nacional registra desde el año pasado.
- Desde principio de 2026, la inflación general aumentó de 3.77 a 4.63 por ciento aunque la inflación subyacente permaneció prácticamente sin cambio; por lo tanto estos valores permanecieron a la alza entre el primer y tercer trimestre de 2026.
Por su parte el Banco Central ha reafirmado su compromiso con su mandato prioritario y la necesidad de perseverar en sus esfuerzos que consoliden un entorno de inflación baja y estable ante los sucesos actuales.
Frente al conflicto de Oriente Medio, los mercados financieros internacionales ha tenido una mayor volatilidad y menor voracidad de riesgo esto sumado al incremento de los precios en materias primas y la depreciación del dólar.
Durante este tiempo las tasas de interés gubernamentales en Estados Unidos presentaron movimientos al alza pese a una economía global incierta.