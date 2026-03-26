Banxico sorprende y baja en 25 puntos su tasa de interés para ubicarla en 6.75%

Tasa de interés interbancario: 6.75 por ciento

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) consideró apropiado reducir en 25 puntos base la Tasa de Interés Interbancariapara ubicarla en 6.75%, el evaluar congruencia con el panorama inflacionario actual.

La decisión del banco central mostró división interna con tres votos a favor y dos en contra, en lo que es su primer recorte a las tasas desde la reunión del pasado 5 de febrero, cuando decidió “hacer una pausa” en su reducción de los tipos de interés, para dejar la tasa de referencia sin cambios en 7 %, tras una docena de reducciones consecutivas.

En la misma línea, el Banxico apuntó que “juzgó que la postura monetaria alcanzada sería apropiada para enfrentar los retos derivados de una prolongación y escalamiento del conflicto en Oriente Medio y sus repercusiones”.

Precisó también que conforme con la evolución de las condiciones macroeconómicas y financieras lo amerite, “la Junta de Gobierno (de Banxico) valorará la pertinencia y el momento de realizar un recorte adicional a la tasa de referencia”.

Por otro lado, refiere que las tendencias a la baja se ven marcadas por:

Una actividad económica menor a la anticipada en México y/o Estados Unidos;

Un menor traspaso de aumentos en los costos

Menores presiones por la apreciación que la moneda nacional registra desde el año pasado.

Desde principio de 2026, la inflación general aumentó de 3.77 a 4.63 por ciento aunque la inflación subyacente permaneció prácticamente sin cambio; por lo tanto estos valores permanecieron a la alza entre el primer y tercer trimestre de 2026.

Por su parte el Banco Central ha reafirmado su compromiso con su mandato prioritario y la necesidad de perseverar en sus esfuerzos que consoliden un entorno de inflación baja y estable ante los sucesos actuales.

Frente al conflicto de Oriente Medio, los mercados financieros internacionales ha tenido una mayor volatilidad y menor voracidad de riesgo esto sumado al incremento de los precios en materias primas y la depreciación del dólar.

Durante este tiempo las tasas de interés gubernamentales en Estados Unidos presentaron movimientos al alza pese a una economía global incierta.