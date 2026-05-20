Peso, bolsa y tasas: así se comporta la economía hoy

Economía de México hoy 20 de mayo

Datos económicos del banco de México:

Tipo de Cambio

El descenso en la fluctuación o variación del dólar puede beneficiar a la moneda mexicana disminuyendo costos de importaciones, fomentando el turismo, controlando la inflación y estimulando la economía local.

Al día de hoy, el dólar cotiza en 17.2938 pesos por dólar de acuerdo con el Banco de México (Banxico).

Política Monetaria

La política monetaria son las medidas que toma Banxico pata mantener una inflación estable en el país.

Al 20 de mayo, la tasa objetivo se mantiene en 6.50%.

Sumado a esto los Cetes se establecieron en:

6.45% a 28 días;

6.55% a 91 días;

6.77% a 182 días;

7.17 a 634 días; y

8.37% a 728 días

PIB e Inflación

La inflación se mantiene en 4.45%, superior a la meta establecida en 3%. La inflación subyacente se mantiene en 4.26% y la inflación no subyacente en 5.08%, anual.

Por su parte el crecimiento interanual del PIB durante este trimestre fue del 0.2% respecto al año pasado.

Reservas y Proyecciones

Las reservas internacionales del país se sitúan en 255 758.4 millones de dólares y las UDIS en 8.843439.