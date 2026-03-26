México aumenta expectativas de crecimiento

Crece porcentaje estimado de desarrollo económico

A pesar del contexto geopolítico de Oriente Medio y su impacto directo a la economía nacional derivado principalmente a las exportaciones de México a Estados Unidos, las proyecciones sobre el crecimiento económico en México han aumentado un 1.3 por ciento este año según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

A su vez, la estimación proyectada para 2027 del Producto Interno Bruto (PIB) sigue en 1.7 por ciento, mas de lo que se estimaba en meses anteriores.

Además, los aranceles de Estados Unidos (de sus importaciones) al resto del mundo han pasado de un nivel estimado del 14 porciento a un 9,9 por ciento actualmente.

Por otro lado, las importaciones de Canadá y Estados Unidos están exentas en un 80 y 90 por ciento; estas naciones se mantienen al margen en el aumento de precios de hidrocarburos.

Asimismo, informes de OCDE han mencionado que la inflación en México este año será del 3,8 %, cinco décimas por encima de lo que se había augurado en diciembre, en un claro impacto de la guerra. Para 2027, la inflación bajará al 3,2 %, pero eso es tres décimas más de lo calculado hace tres meses.

La OCDE se ha pronunciado al respecto señalando que una vez que las tensiones inflacionistas se atenúen, los tipos de interés en México deberían disminuir y eso contribuirá a alimentar la actividad.