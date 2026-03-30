Tianguis Turístico México 2026: medio siglo de historia, negocios millonarios y el reto de reinventar el turismo nacional

Tianguis Turístico México 2026 celebrará su 50 ediciónen Acapulco Foto:Secretaría de turismo

El turismo mexicano se prepara para uno de sus momentos más simbólicos y estratégicos. El Tianguis Turístico México 2026 no solo marcará una nueva edición del evento más importante del sector, también celebrará 50 años de historia en un contexto donde la industria busca reinventarse, diversificarse y consolidarse como motor económico del país.

Con sede en Acapulco, Guerrero, el encuentro regresa a uno de los destinos más emblemáticos del país, no solo como homenaje a su historia, sino como una apuesta por su reactivación y proyección internacional.

Un evento clave que define el rumbo del turismo en México

El Tianguis Turístico no es una feria más. Es el principal foro de negocios turísticos en México, donde se reúnen compradores, empresarios, destinos, aerolíneas, hoteleros y autoridades para generar acuerdos comerciales que impactan directamente en la economía del país.

A lo largo de sus ediciones, el evento ha evolucionado de ser un escaparate nacional a convertirse en una plataforma global. Hoy, reúne a representantes de decenas de países y miles de citas de negocio que se traducen en inversiones, promoción internacional y flujo turístico.

Para 2026, las expectativas son altas. Las autoridades han adelantado que se trabaja en una organización que fortalezca la participación internacional y potencie la visibilidad de los destinos mexicanos en mercados estratégicos.

Acapulco: símbolo, historia y oportunidad de relanzamiento

El regreso del Tianguis Turístico a Acapulco no es casual. Este destino fue la sede original del evento y hoy representa una oportunidad para reposicionar su imagen en el mapa turístico global.

A 50 años de la creación del Tianguis, volver a Acapulco tiene un peso simbólico importante, pero también una intención clara: demostrar que el destino tiene la capacidad de albergar eventos de gran escala y seguir siendo competitivo frente a otros polos turísticos del país.

El reto no es menor. Acapulco busca consolidar una nueva narrativa que combine su legado histórico con una oferta renovada, enfocada en experiencias, infraestructura y seguridad.

Tianguis Turístico 2026: espera 15 mil asistentes y 729 compradores internacionales Fotot: Secretaría de Turismo

El Tianguis Turístico nació en 1975 como un esfuerzo por impulsar la promoción de México a nivel nacional. Cinco décadas después, el evento ha crecido exponencialmente, integrando tecnología, estrategias de marketing global y un enfoque más sofisticado en la generación de negocios.

Hoy, no solo se trata de promocionar destinos, sino de cerrar acuerdos concretos. Las citas de negocio son el corazón del Tianguis, donde compradores internacionales negocian directamente con proveedores mexicanos, desde hoteles hasta experiencias turísticas.

Este modelo ha permitido que el evento se mantenga vigente y relevante en un entorno altamente competitivo.

Innovación, digitalización y nuevos mercados: el enfoque 2026

De cara a esta edición, la organización del Tianguis Turístico México 2026 apunta a fortalecer tres ejes clave: innovación, digitalización y diversificación de mercados.

La inclusión de herramientas tecnológicas para facilitar reuniones, seguimiento de negocios y promoción digital será fundamental. Además, se busca ampliar la presencia de mercados emergentes, sin dejar de lado a los tradicionales como Estados Unidos y Canadá.

Otro punto relevante es la promoción de segmentos especializados como turismo sostenible, gastronómico, cultural y de lujo, áreas donde México tiene un potencial creciente.

El alcance del Tianguis Turístico no se limita a la industria. Su impacto se extiende a sectores como transporte, comercio, servicios y desarrollo regional.

Cada edición genera una derrama económica significativa, no solo por la realización del evento, sino por los acuerdos que se concretan a partir de él. Esto lo convierte en una pieza clave dentro de la estrategia económica del país.

Además, funciona como una vitrina para mostrar la diversidad cultural y natural de México, fortaleciendo su posicionamiento como uno de los destinos más atractivos del mundo.

A pesar de su historia y relevancia, el Tianguis Turístico enfrenta un desafío claro: mantenerse competitivo en un entorno donde otros países también buscan atraer inversiones y turistas.

La clave estará en la capacidad de innovar, adaptarse a nuevas tendencias y ofrecer experiencias diferenciadas. En este sentido, la edición 2026 no solo celebra el pasado, también define el futuro del turismo mexicano.

Con medio siglo de historia, el Tianguis Turístico México llega a un punto de inflexión: consolidarse como un referente global o reinventarse para no perder terreno.